Dynatrace étend son partenariat avec Google Cloud

avril 2024 par Marc Jacob

Dynatrace étend son partenariat de go-to-market (GTM) avec Google Cloud. En combinant leurs forces, les deux sociétés permettront à davantage de clients à travers le monde d’adopter la plateforme Dynatrace® sur Google Cloud, pour accéder à l’automatisation et aux analyses basées sur IA de leurs environnements cloud afin d’atteindre leurs objectifs de transformation digitale. Cet accord de GTM prévoit des initiatives conjointes d’activation des ventes et de marketing, notamment des ateliers sur les solutions clients, des campagnes marketing et des événements.

Cette annonce s’appuie sur le partenariat stratégique existant entre Dynatrace et Google Cloud. Celui-ci prévoit notamment que les clients puissent utiliser leurs budgets engagés sur Google Cloud pour acheter la plateforme Dynatrace via la Marketplace Google Cloud, leur permettant ainsi de rationaliser leurs achats et d’optimiser leurs ressources. De plus, la plateforme Dynatrace prend en charge un très large éventail de services Google Cloud, dont Google Kubernetes Engine (GKE) Autopilot, Google Compute Engine, la suite d’exploitation de Google Cloud, et Big-Query. Ces intégrations de Dynatrace fournissent aux clients une expérience unifiée de l’observabilité et de la sécurité sur l’ensemble de leurs services et applications Google Cloud.