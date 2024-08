Dynatrace en première position pour sa Vision et ses capacités d’Exécution dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner pour les Plateformes d’Observabilité

août 2024 par Marc Jacob

Dynatrace annonce que Gartner l’a désignée Leader dans Magic Quadrant 2024 pour les Plateformes d’Observabilité. Sur 17 fournisseurs évalués par Gartner, Dynatrace est placée à la meilleure position pour l’Exhaustivité de sa Vision et sa Capacité d’Exécution. Le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Dynatrace.

Dynatrace a également été élue, pour la cinquième année consécutive, Customers’ Choice dans le rapport Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pour l’APM et l’Observabilité de décembre 2023, positionnant Dynatrace comme un fournisseur reconnu par ses clients.

Dynatrace était reconnue sous le nom de Compuware de 2010 à 2014.