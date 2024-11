Du QR code au compromis : la menace croissante du « quishing »

novembre 2024 par Sophos

Ces QR codes frauduleux, généralement intégrés à un document PDF en pièce jointe d’un e-mail, prennent souvent la forme d’un message interne qu’une entreprise peut envoyer à ses collaborateurs, par exemple à propos des salaires, des avantages sociaux ou encore d’autres documents officiels. Les QR codes n’étant pas lisibles par les ordinateurs, un employé doit scanner le code à l’aide de son téléphone portable. Le QR code renvoie alors à une page de phishing, que l’employé peut ne pas identifier comme malveillante, car les téléphones sont généralement moins protégés qu’un ordinateur. L’objectif des attaquants est de s’emparer des mots de passe des employés et de leurs tokens d’authentification multi-facteurs (MFA) afin d’accéder au système de l’entreprise en contournant les mesures de sécurité en place.

« Nous avons consacré un temps considérable à passer au crible l’ensemble des échantillons de spams dont nous disposions afin de trouver des exemples de quishing, » commente Andrew Brandt, Principal Researcher chez Sophos X-Ops. « Nos recherches ont dévoilé que les attaques qui exploitent ce vecteur de menace spécifique s’intensifient, à la fois en termes de volume et de sophistication, notamment en ce qui concerne l’apparence du document PDF. »

Outre les tactiques d’ingénierie sociale, qualité des e-mails, des pièces jointes et du graphisme des QR codes, ces attaques semblent se développer également en termes d’organisation. En effet, certains acteurs malveillants proposent désormais des outils as-a-Service pour mener des campagnes de phishing à l’aide de QR codes frauduleux. En plus de fonctionnalités telles que les contournements de CAPTCHA ou la génération de proxys d’adresse IP permettant de contourner la détection automatisée des menaces, ces organisations criminelles mettent à disposition une plateforme de phishing sophistiquée qui permet de capturer les identifiants ou les tokens MFA des personnes ciblées.

Pour inciter les entreprises à mieux protéger les systèmes contre ce type d’attaque, Sophos X-Ops partage la liste de recommandations suivantes :

• Faire preuve de vigilance concernant les e-mails internes portant sur des sujets RH, les salaires ou les prestations de l’entreprise : les recherches de Sophos X-Ops ont révélé que les ruses d’ingénierie sociale exploitaient ces thématiques pour inciter les employés à scanner les QR codes frauduleux depuis leur mobile.

• Installer Sophos Intercept X for Mobile : disponible sur Android, iOS et Chrome OS, cette solution intègre un scanner de QR code sécurisé qui permet de bloquer les menaces connues et d’alerter si l’adresse URL est considérée comme malveillante.

• Surveiller les connexions comportant des risques : à l’aide d’outils de gestion des identités, les entreprises peuvent détecter les activités de connexion inhabituelles.

• Mettre en place des accès conditionnels : cette fonctionnalité permet de renforcer les contrôles d’accès en s’appuyant sur l’emplacement où se trouve l’utilisateur, le statut de l’appareil utilisé et le degré de risque.

• Permettre un suivi des accès efficace grâce à des logs sophistiqués : ce type de monitoring avancé permet de mieux visualiser l’ensemble des accès au système et de détecter à temps ce type de menace.

• Mettre en œuvre un système de filtrage d’e-mail avancé : la solution de Sophos de protection contre le phishing à l’aide d’un QR code permet de détecter les QR codes frauduleux inclus directement dans les e-mails et envisage de développer sa solution pour l’étendre aux QR codes contenus dans les pièces jointes dès le premier trimestre 2025.

• Exploiter la récupération d’emails à la demande : les clients Sophos Central Email qui utilisent Microsoft 365 disposent de cette fonctionnalité pour éliminer les spams ou les e-mails de phishing sur les messageries de l’entreprise.

• Encourager les collaborateurs à la vigilance et à signaler les incidents : un signalement rapide des anomalies à l’équipe chargée de la réponse aux incidents est essentiel pour protéger les systèmes de l’entreprise contre le phishing.

• Révoquer les sessions utilisateurs suspectes : il est impératif de disposer d’un plan permettant de révoquer des accès utilisateurs qui montrent des signes de compromission.

Malgré le développement continu de nouveaux vecteurs d’attaques, les entreprises peuvent se protéger contre la compromission de leurs systèmes en se dotant d’outils adaptés, en favorisant la mise en place d’une culture et d’un environnement de travail et en s’entourant d’éditeurs de cybersécurité tels que Sophos.