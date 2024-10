Du 18 au 21 novembre Rennes : European Cyber Week

octobre 2024 par Marc Jacob

Après avoir mobilisé plus de 6000 participants en 2023, l’European Cyber Week revient pour une 9e édition. Cet événement annuel est devenu l’un des rendez-vous à ne pas manquer pour les experts et les professionnels du secteur cybersécurité, cyberdéfense et, désormais, de l’intelligence artificielle (IA) de défense. Cette dernière et son impact sur la cyberdéfense et la manipulation de l’information, des sujets au cœur des défis technologiques et de souveraineté numérique actuels, feront l’objet d’un focus particulier.

Également au programme : les conférences techniques et scientifiques C&ESAR, et CAID (Conference on Artificial Intelligence for Defense), ainsi qu’une vingtaine d’évènements adressant des sujets variés : villes et territoires numériques, cyber & santé, lutte contre les manipulations de l’information, cyber wargaming, crypto post-quantique, innovations et stratégies cyber, cybersécurité de la supply chain et bien d’autres encore.

Les journées dédiées à l’Europe, à l’international et aux enjeux sociétaux de la cyber, ainsi que les challenges capture the flag et le traditionnel job dating, feront également leur retour.

Plus d’informations sur l’édition 2024 et son programme d’évènements ici.

Pour les accréditations de presse, merci de contacter :

ecw-pr@hopscotch.fr

Le grand public et les professionnels peuvent s’inscrire ici

* Les inscriptions pour assister aux conférences C&ESAR et/ou CAID sont payantes. Si vous désirez accéder uniquement aux autres événements de la semaine l’inscription préalable est gratuite mais obligatoire.

L’European Cyber Week rassemble un écosystème d’excellence français et européen, riche par sa diversité et le haut niveau de ses intervenants. Source de rencontres entre les acteurs de la filière souveraine, elle offre aussi la possibilité d’échanges à haute valeur ajoutée entre les fournisseurs et utilisateurs de solutions de cybersécurité.

