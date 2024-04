Donner aux équipes les moyens d’agir : 5 façons de promouvoir les politiques de sécurité en interne pour le bien de toute entreprise

avril 2024 par Check Point®

Check Point partage des bonnes pratiques. Les politiques de sécurité des entreprises ont toujours été une source de frustration pour les utilisateurs depuis leur apparition. Au départ, la sécurité se résumait souvent à des mesures rudimentaires telles qu’un simple mot de passe et des contrôles d’accès élémentaires. Les avancées technologiques et la complexification des cybermenaces ont contraint les entreprises à renforcer leurs protocoles de sécurité. Cela a souvent conduit à l’adoption de politiques plus strictes et complexes, nécessaires pour assurer la protection, mais générant de la frustration chez les utilisateurs. L’utilisation de l’authentification multifactorielle, les changements réguliers de mots de passe et les restrictions d’accès à certains sites ou outils pour des raisons de sécurité sont devenus des freins à la productivité et à l’efficacité des utilisateurs.

Le fossé entre les mesures de sécurité et le confort des utilisateurs s’est creusé au fil du temps et a suscité d’importantes réactions de rejet. Le personnel consacrait davantage de temps à gérer les obstacles liés à la sécurité qu’à travailler. Ce sentiment de frustration est exacerbé par le manque de compréhension des raisons derrière ces politiques, souvent mal expliquées par les services informatiques. Résultat : au lieu de servir de garde-fou, les politiques de sécurité sont souvent considérées comme une nuisance. S’installe alors une culture de non-respect des règles et, comble de l’ironie, une plus grande vulnérabilités en termes de sécurité pour les entreprises. Cela met en évidence le casse-tête perpétuel auquel font face les entreprises : trouver un équilibre entre sécurité et expérience utilisateur, tout en s’assurant que les employés ne se contentent pas de suivre les règles, mais comprennent bien la logique derrière les mesures de sécurité.

La solution : un marketing interne

Une bonne stratégie de marketing joue un rôle déterminant pour toute entreprise qui cherche à se développer dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui. Elle sert de boussole et guide l’entreprise dans ses objectifs grâce à la diffusion d’un message adapté au bon public. Il en va de même pour une bonne stratégie de « marketing interne ». En encourageant les bonnes pratiques de sécurité en interne, nous donnons à nos employés les moyens de participer activement à notre cadre de sécurité.

Voici 5 façons pour une entreprise de mieux exploiter les avantages du marketing interne :

Création d’une main-d’œuvre sensibilisée à la sécurité : communiquer régulièrement sur les meilleures pratiques de sécurité éduque notre équipe et souligne son rôle essentiel dans la protection des actifs de l’entreprise.

Encourager la vigilance : un employé bien informé est plus à même de reconnaître les menaces potentielles et d’agir rapidement, et donc de réduire le risque d’infraction.

Cultiver un environnement de collaboration : partager les connaissances et des responsabilités en matière de sécurité renforce le travail d’équipe et crée un front uni contre les menaces.

Favoriser la conformité : comprendre la raison derrière les politiques de sécurité encourage à les suivre et transforme la conformité en un objectif partagé plutôt qu’une obligation imposée par la direction.

Changement de culture : se concentrer sur la sécurité peut faire évoluer la culture de l’entreprise vers un modèle où la sécurité est perçue comme la responsabilité de tous, et pas seulement du département informatique.

Pour conclure

Lorsque vous prônez les meilleures pratiques en matière de sécurité au sein de votre entreprise, non seulement vous la protégez, mais vous contribuez aussi à la lutte contre les cybermenaces à plus grande échelle. Intégrez des stratégies de marketing interne et faites de la sécurité un pilier de l’identité de votre entreprise.