Données peu centralisées : un frein aux capacités d’analyse des entreprises françaises, selon Alteryx

novembre 2024 par Coleman Parkes pour Alteryx

Le Livre Blanc d’Alteryx, intitulé “Votre data stack est-elle prête pour l’IA ?”, qui a sondé 200 décideurs informatiques en France, révèle que plus de la moitié des entreprises (54 %) ne partagent pas leurs données entre les équipes IT et celles chargées de la gestion des données. De plus, près d’un cinquième des répondants (16 %) a reconnu qu’il n’existe aucune collaboration entre ces équipes, ce qui entrave le partage des données et des connaissances essentielles pour développer de nouvelles applications de l’analyse des données.

Le rapport met en évidence que ce manque de coordination entre les équipes de gestion des données et de l’IT entrave l’exploitation des données par les autres services de l’entreprise. En effet, de nombreux responsables informatiques constatent que les données restent confinées au service qui les a produites (59 %), chaque département gérant de manière autonome ses propres données (46 %).

Ce problème découle en partie de l’absence de consensus sur la répartition des responsabilités en matière de gestion des données. Par exemple, les avis des répondants sont partagés quant à la responsabilité de la qualité des données : 48 % estiment qu’elle devrait incomber aux équipes informatiques, tandis que 44 % pensent qu’elle revient à la direction des données. De même, 35 % des responsables informatiques jugent que le traitement des grands ensembles de données est du ressort de la direction des données, tandis que 38 % considèrent que cette tâche devrait incomber aux équipes informatiques.

Cette absence de responsabilité engendre également un manque de culture des données : seulement un quart (24 %) des décideurs informatiques accordent la priorité à la cohérence des données entre sources, afin de garantir leur qualité et leur valeur. De plus, seules 16 % des entreprises françaises disposent de politiques et stratégies de gouvernance pour encadrer la diffusion des données, mettant en lumière une faible démocratisation de l’accès aux données.

Alan Jacobson, Chief Data and Analytics Officer chez Alteryx, a déclaré : « Pour tirer pleinement parti du potentiel de l’analyse de données, il est essentiel d’adopter une stratégie centralisée et de clarifier la répartition des responsabilités. Les entreprises qui continuent de fonctionner avec des opérations fragmentées et des analyses ponctuelles risquent de se faire distancer par leurs concurrents, car elles passent à côté d’opportunités cruciales de transformation. En alignant les activités de data science sur la stratégie globale de l’entreprise et en développant une culture des données à tous les niveaux, elles peuvent aborder des problèmes complexes grâce à des données et des perspectives partagées. Cette approche permet aux entreprises de repérer de nouvelles opportunités et de favoriser l’innovation. »

Méthodologie

L’enquête a été réalisée par Coleman Parkes de novembre 2023 à janvier 2024, auprès de 3 100 décideurs informatiques, dont 350 basés au Royaume-Uni, faisant partie des équipes de direction des données dans des organisations de secteurs clés en Amérique, EMEA et APJ. Les participants travaillaient dans les services financiers, le secteur public, l’industrie manufacturière et la technologie, pour des entreprises dont les revenus mondiaux allaient de 50 millions à plus de 10 milliards de dollars. Les plus petites entreprises comptaient entre 500 et 1 000 employés, tandis que les plus grandes dépassaient les 10 000 employés.