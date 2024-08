Docusign : Les tracances à portée de chacun grâce à la signature électronique

août 2024 par DocuSign

Alors que de nombreuses entreprises visent à revenir à des modèles de travail plus traditionnels de présence au bureau, pour les salariés la capacité à travailler à distance, que ce soit chez soi ou ailleurs, est devenue la norme. D’autant plus quand cela permet de partir en vacances plus longtemps, ou de changer de cadre.

La signature électronique est aujourd’hui l’un des outils devenus incontournables pour ces nouveaux usages afin de garantir au travailleur et à l’entreprise un cadre adapté tout en étant dans un environnement sécurisé. Alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 battent leur plein, de nombreuses entreprises ont mis en place des politiques de télétravail total durant cette période. La signature électronique apparaît comme un élément clé pour assurer la continuité et la sécurité des échanges professionnels.

Docusign, une entreprise de gestion intelligente des accords et leader mondial de la signature électronique, explique les multiples avantages de la signature électronique pour les entreprises comme pour les collaborateurs :

Flexibilité : la capacité à signer électroniquement accélère les processus de validation et de prise de décision, même à distance, permettant ainsi aux travailleurs d’assurer la continuité des processus internes et externes, sans nécessité de présence physique.

Sécurité : essentielle dans des environnements où les appareils peuvent être vulnérables à des accès non autorisés (réseau public non sécurisé, appareil mis à disposition d’un tier ou pratique du Bring Your Own Device), la sécurité des documents et des transactions est assurée avec les signatures électroniques, et notamment la signature électronique qualifiée. Ces dernières utilisent des technologies avancées de cryptage et de vérification d’identité numérique (IDV) basées sur l’IA, grâce à laquelle les signataires peuvent s’identifier simplement et sans compromettre les normes de sécurité.

Efficacité : la signature électronique optimise l’efficacité opérationnelle en raccourcissant le temps nécessaire pour traiter les documents administratifs, et en réduisant les coûts associés aux déplacements pour des signatures en personne. Ce qui permet ainsi une meilleure gestion des ressources et un meilleur équilibre entre travail et loisirs, crucial dans le cadre des tracances.

"L’équilibre vie personnelle et vie professionnelle est fondamental aujourd’hui pour les collaborateurs, et cela est encore plus marqué avec les jeunes générations. Il est essentiel pour les entreprises de prendre en considération ce besoin. Nous sommes ainsi fiers avec Docusign de développer des solutions innovantes et hautement sécurisées comme Docusign eSignature et Docusign IAM, notre nouvelle plateforme de gestion intelligente des contrats, qui permettent aux entreprises et à leurs collaborateurs d’être plus flexibles et toujours plus efficaces, tout en s’adaptant aux évolutions du monde du travail." explique Frédéric Brousse, DG Docusign France.