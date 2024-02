DocuSign, le partenaire rapidité et sécurité du mercato ?

février 2024 par Marc Jacob

Il est toujours surprenant de constater qu’en 2024, les transactions à forts enjeux sont encore liées à des processus administratifs traditionnels et que les accords doivent être finalisés en personne la plupart du temps, bien que l’aspect médiatique peut parfois jouer un rôle dans le maintien de cette traditio. Et pourtant, il est aujourd’hui possible de signer un accord important contenant des données sensibles grâce à la signature électronique qualifiée (QES), tout en confirmant l’identité du signataire. Et tout cela de manière rapide, fluide, sécurisée et conforme aux réglementations européennes.

Le facteur temps est crucial dans le monde du football lors des mercatos, comme dans bien d’autres secteurs. Avec des solutions comme celles de DocuSign, les processus d’accord sont simplifiés, fluidifiés et le temps nécessaire à la finalisation des transactions est largement réduit, sans renoncer à la sécurité. En effet, les signataires ont la possibilité d’utiliser la signature électronique qualifiée, la signature numérique la plus sûre au sein de l’Union Européenne et du UK, nécessitant de confirmer son identité. Pour cette dernière, grâce à l’IA, ID Verification for EU Qualified permet aux organisations de compléter facilement et en toute sécurité le processus de vérification d’identité exigé par le QES, à distance et en quelques minutes. C’est comme une rencontre face à face, mais sans les inconvénients des rendez-vous en personne ou par vidéo !