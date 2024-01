DocuSign lance Identity Wallet

janvier 2024 par Marc Jacob

DocuSign lance son service DocuSign Identity Wallet pour les signatures électroniques qualifiées (QES), conforme au règlement européen eIDAS (l’identification électronique, l’authentification et les services de confiance). Identity Wallet for QES permet aux signataires réguliers de stocker leurs informations personnelles en toute sécurité dans un portefeuille d’identité dématérialisé et de pouvoir les réutiliser facilement lors de prochaines signatures. Il en résulte ainsi un processus de signature plus fluide, efficace et toujours autant sécurisé.

Basé sur le concept de portefeuille électronique, DocuSign offre à ses utilisateurs la possibilité de stocker en toute sécurité leurs données d’identité comme leur nom, la date de naissance et toutes autres informations clés relatives à leur identité au sein de l’Identity Wallet. Grâce à ce nouveau service, soutenu par les standards d’authentification de l’alliance FIDO, les signataires pourront réutiliser facilement leurs informations lors de leurs prochaines signatures électroniques en utilisant les capacités biométriques intégrées à leurs appareils. Les données d’identité stockées dans l’Identity Wallet permettent d’effectuer différentes tâches numériques, comme par exemple l’ouverture d’un compte bancaire, la signature de document ou encore la vérification de l’âge.

Maintenir la sécurité et la conformité sans faire de compromis sur l’expérience client

Identity Wallet for QES utilise DocuSign ID Verification for EU Qualified, la solution de vérification d’identité numérique (IDV) hautement sécurisée et basée sur l’IA, qui permet d’identifier une personne, à distance, de manière simple et rapide. Une fois que les signataires ont finalisé la vérification de leur identité, requise par le QES, ils sont invités à créer leur Identity Wallet. Ainsi, pour tous les prochains documents qui nécessiteront une signature électronique qualifiée, les utilisateurs pourront réutiliser les informations conservées dans leur Identity Wallet, en s’identifiant à l’aide des fonctionnalités disponibles sur leur appareil, telles que la reconnaissance faciale, l’authentification par empreinte digitale ou les codes PIN. En proposant à ses signataires une expérience simple et intuitive, DocuSign Identity Wallet for QES permet aux entreprises de conclure des accords sécurisés plus rapidement, tout en maintenant les niveaux de sécurité les plus élevés et en restant conforme au règlement eIDAS 2.0.

Les principaux avantages de Identity Wallet for QES

• Une vérification d’identité plus pratique en cas d’utilisation récurrente : les signataires n’ont plus besoin de passer par l’ensemble du processus de vérification d’identité à chaque signature électronique qualifiée et les entreprises continuent de bénéficier des normes de sécurité les plus élevées pour les accords QES.

• Les données personnelles sous contrôle : les utilisateurs peuvent exporter, gérer et supprimer eux-même leur Identity Wallet à travers le portail de gestion en ligne de DocuSign. La validité de Identity Wallet est de 3 ans et permet ainsi un usage à long terme.

• La conformité aux exigences QES de l’UE & UK : des certificats d’authenticités numériques sont joints à chaque signature électronique qualifiée et le statut de vérification est consigné dans le certificat de réalisation.