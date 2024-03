DocuSign - 3 réflexes à adopter pour protéger son identité en ligne

mars 2024 par DocuSign

C’est LA carte d’identité qui a fait le tour de la toile ces derniers jours : celle du Président de la République. Et pourtant, même si cela partait d’une bonne intention et que le numéro de carte était masqué, il est déconseillé de publier ses papiers d’identité sur les réseaux sociaux. En effet, la mise en ligne de ce type de document peut facilement mener à une fraude ou une usurpation d’identité.

DocuSign rappelle trois réflexes faciles à mettre en place pour protéger son alter égo numérique :

1 - Adoptez des mots de passe difficiles et les changer régulièrement

Conseil basique et pourtant trop peu d’internautes utilisent encore des mots de passe difficiles à déchiffrer ! C’est pourtant la première pratique essentielle à mettre en place pour protéger son identité en ligne.

2 - Optez pour la vérification en deux étapes

L’authentification à deux facteurs permet d’avoir une vérification supplémentaire après avoir entré son mot de passe. Elle permet ainsi d’empêcher les criminels d’usurper votre identité et peut vous alerter en cas de piratage.

3 - Vérifiez les opportunités

Les demandes et offres urgentes, inattendues ou trop belles pour être vraies, qui incitent à cliquer, à télécharger ou à prendre des mesures urgentes, peuvent vous presser au point de ne pas prendre le temps de vérifier l’opportunité. Vérifiez bien la source de l’opportunité avant de cliquer/télécharger/accepter.

Le petit conseil en plus : ne publiez jamais vos pièces d’identité ou données personnelles, bancaires ou biométriques sur les réseaux sociaux !

La protection de son identité est primordiale et est devenue un enjeu majeur pour les particuliers comme pour les entreprises. Si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux liés à la protection de l’identité en ligne et sur les portefeuilles d’identité numérique, avec notamment l’exemple de l’Identity Wallet for QES lancé par DocuSign, nous serons ravies de vous organiser un échange avec Frédéric Brousse, Directeur Général de DocuSign France. Il pourra également vous partager son expertise sur le rôle que peut jouer l’intelligence artificielle dans la lutte contre les usurpations d’identité ou encore sur la manière dont on peut sécuriser ses données personnelles.