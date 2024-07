Docs arrive dans Proton Drive

juillet 2024 par Marc Jacob

Proton annonce le lancement de Docs dans Proton Drive, un outil de création, d’édition de documents et de collaboration sécurisé et chiffré de bout en bout, intégré à Proton Drive. Docs dans Proton Drive offre une alternative solide aux éditeurs de documents existants comme Google Docs, garantissant confidentialité et sécurité - sans compromis sur la facilité d’utilisation et les fonctionnalités.

Docs offre une solution unique sur un marché où les services les plus populaires négligent le respect de la vie privée des utilisateurs. En combinant un chiffrement de bout en bout éprouvé avec des fonctionnalités intuitives, Docs garantit que l’édition de documents et la collaboration sont à la fois sécurisées et conviviales.

Contrairement à Google Docs et à d’autres outils populaires, l’engagement de Proton à ne jamais collecter de données utilisateur à quelque fin que ce soit, signifie que les informations restent strictement privées. Cet accent mis sur le respect de la vie privée permet d’éliminer les vulnérabilités de sécurité courantes et répond à des réglementations strictes en matière de protection des données, crucial pour les secteurs où la confidentialité est primordiale (banque, assurance, secteur médical, journalistes…).

Grâce à des outils de collaboration transparents et faciles d’accès, les utilisateurs peuvent travailler efficacement et naturellement - Proton s’occupant de gérer les complexités de sécurité et de confidentialité en arrière plan de manière totalement transparente pour les utilisateurs. De plus, toutes les données sont stockées sur des serveurs détenus et gérés par Proton, évitant ainsi le recours à des fournisseurs tiers. Cette configuration, combinée aux protections offertes par la juridiction suisse, ajoute une couche de sécurité supplémentaire, garantissant une protection complète des données des utilisateurs. Docs dans Proton Drive offre une alternative sécurisée aux éditeurs de documents disponibles sur le marché.

Une étape majeure dans le développement de Proton

Le lancement de Docs dans Proton Drive constitue une étape majeure dans le développement de l’écosystème Proton. Suite à la récente acquisition par Proton de l’application de notes chiffrées Standard Notes, Docs intègre de nombreuses fonctionnalités. Cet ajout vient grandement améliorer la productivité et les capacités de collaboration disponibles, pour les particuliers comme pour les entreprises, pour une collaboration avec ses collègues, amis ou famille, facile et sécurisée. Docs fait de Proton une alternative crédible à l’écosystème Google pour l’édition de documents, offrant une solution sécurisée et axée sur la confidentialité pour tous les besoins d’édition de documents et de collaboration.

Les principales fonctionnalités disponibles au lancement sont :

• Édition de texte enrichi : créez et modifiez des documents avec des options de formatage avancées.

• Compatibilité des fichiers : ouvrez et modifiez facilement des documents dans plusieurs formats, y compris Microsoft .docx, garantissant une intégration transparente et une protection continue.

• Commentaires et collaboration : ajoutez ou répondez à des commentaires, favorisant ainsi un environnement collaboratif efficace.

• Incorporer des images : améliorez vos documents en intégrant des images, fournissant ainsi un contexte visuel sans compromettre les performances.

• Curseurs collaboratifs et présence : visualisez qui d’autre consulte le document en temps réel grâce aux curseurs collaboratifs, rendant le travail d’équipe plus intuitif et transparent.

• Invitez des collaborateurs : invitez facilement n’importe qui à collaborer sur vos documents. Les participants ne possédant pas de compte Proton seront invités à en créer un gratuitement, pour garantir un environnement sécurisé pour tous.

Conformément à la mission de Proton de rendre la confidentialité accessible au plus grand nombre, Proton Drive propose un plan gratuit avec des fonctionnalités essentielles, pour que tout le monde puisse bénéficier d’une édition sécurisée de documents. Cet engagement en faveur de la confidentialité et de l’accessibilité distingue Proton de ses concurrents qui verrouillent souvent des fonctionnalités cruciales derrière des paywalls.

La future roadmap de Docs comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer encore davantage l’expérience utilisateur et la productivité, à commencer par des outils de collaboration accrus pour faciliter plus que jamais la création et la modification de contenus.