Docaposte obtient le label Numérique Responsable, de niveau 2

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, obtient le label Numérique Responsable de niveau 2, le plus haut niveau du référentiel. Il témoigne de l’engagement de Docaposte à offrir à ses clients (entreprises et organisations publiques) et aux millions d’utilisateurs de ses solutions, un numérique toujours plus responsable, éthique et citoyen.

Preuve de ses engagements en matière de numérique responsable, l’obtention de ce label de référence en France atteste de la politique volontariste de Docaposte et de l’ensemble de ses filiales, ainsi que de son investissement continu pour réduire l’empreinte environnementale de ses services numériques, favoriser l’inclusion numérique et garantir la sécurité et la confidentialité des données de ses clients dans ses infrastructures souveraines.

Une labellisation exigeante et engageante

Décerné par un comité de labellisation indépendant composé d’experts du numérique responsable sur la base du référentiel élaboré par l’Institut du Numérique Responsable (INR) en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et l’ADEME, le label Numérique Responsable reconnaît, dans le cadre d’un processus exigeant, la solidité des démarches d’amélioration continue des entreprises en faveur de pratiques numériques plus inclusives et respectueuses de l’environnement.

À l’issue de l’audit de labellisation, Docaposte s’est vu attribuer le label Numérique Responsable de niveau 2 soit le plus haut niveau d’évaluation du référentiel avec une notation globale de 793/1000. Docaposte est aujourd’hui le seul acteur du Top 15 de l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) à avoir obtenu le label Numérique Responsable de niveau 2.

« Nous sommes fiers de recevoir le label Numérique Responsable. C’est une belle récompense de l’implication de nos équipes et de nos efforts collectifs pour proposer un numérique plus vertueux et engagé pour la société toute entière. Nous avons la conviction que les transformations qui ont du sens, qui placent la protection des données sensibles au centre, doivent non seulement tenir compte des enjeux de souveraineté et de confiance numériques mais également des enjeux de responsabilité sociale et environnementale au service d’un numérique plus responsable, éthique et citoyen. », déclare Mariam Warsama, Directrice Performance Durable et Engagement sociétal de Docaposte.

Un marqueur fort des engagements de Docaposte

L’obtention de ce label – octroyé pour 3 ans – s’inscrit dans le prolongement des engagements déjà pris par Docaposte, qui a placé le numérique responsable au cœur de sa politique RSE grâce à un programme en interne sponsorisé par son Comité Exécutif et formalisé autour de 4 grands axes :

• Mesure et optimisation de l’impact environnemental des équipements et infrastructures de Docaposte

• Sensiblisation et formation de ses équipes

• Amélioration continue de l’accessibilité et de l’écoconception de ses solutions numériques

• Mobilisation et innovation autour du numérique responsable au sein de ses écosystèmes

L’obtention de ce label engage Docaposte à poursuivre ses actions et à continuer de progresser grâce un plan de progrès. Parmi les engagements pris par Docaposte d’ici 2027 figurent la formation de 80% des développeurs à l’écoconception, la formation de 100% des designers UX-UI à l’accessibilité et de porter la durée moyenne d’usage de nos ordinateurs à 6 ans en favorisant la réparation et le réemploi en interne.

Docaposte est par ailleurs signataire du Manifeste Planet tech Care depuis 2020 et de la Charte du Numérique Responsable de l’Institut du Numérique responsable depuis fin 2022.

Le numérique responsable chez Docaposte en chiffres :

– Plus de 1 600 collaborateurs formés via son e-learning de sensibilisation basé sur le Mooc de l’INR.

– 81 experts IT référents Numérique Responsable formés pour un total de 763 heures de formation

– Une communauté de 421 ambassadeurs Numérique Responsable qui partagent les bonnes pratiques au sein des écosystèmes de Docaposte

– 84/100 : note Ecovadis obtenue par Docaposte en septembre 2024 avec un niveau de performance « Platinum » qui la place dans le top 1% des entreprises les mieux notées par la plateforme.