Docaposte obtient la qualification SecNumCloud SaaS 3.2 délivrée par l’ANSSI

septembre 2024 par Marc Jacob

Docaposte poursuit ainsi ses investissements pour demeurer aux plus hauts standards de sécurité afin de proposer des environnements numériques de travail toujours plus sécurisés et de garantir la protection des données sensibles des établissements scolaires, des élèves et des familles.

Cette qualification confirme la volonté historique d’Index Éducation d’offrir le meilleur niveau de protection aux 18 millions d’utilisateurs de ses solutions en œuvrant à la mise à disposition d’environnements de travail toujours plus sécurisés dans 10 000 établissements du primaire au supérieur.

En plus de 30 ans, ses applications et en particulier PRONOTE sont devenues des outils de référence pour les chefs d’établissement et sont essentielles au quotidien pour toute la communauté éducative (vie scolaire, enseignants, parents, élèves…) avec plus de 4,3 milliards de connexions sur l’année 2023-2024.

La garantie d’un hébergement des données sécurisé, souverain et éthique

Pour obtenir la qualification SecNumCloud SaaS, la filiale de Docaposte a intégré dans son fonctionnement, dans le développement de ses solutions et dans l’hébergement des données, les pratiques les plus rigoureuses et éprouvées répondant aux exigences établies par l’ANSSI et la doctrine de l’État en matière de cloud. L’ensemble des logiciels proposés en mode SaaS est concerné par cette qualification : EDT, PRONOTE, PRONOTE Primaire et HYPERPLANNING.

Dans ce cadre, Docaposte garantit l’hébergement des données scolaires exclusivement en France, dans les datacenters d’Index Éducation opérés par ses équipes. Au sein de ces infrastructures sécurisées, chaque établissement dispose d’un environnement dédié, chiffré et cloisonné permettant aux chefs d’établissement et aux autorités compétentes, telles que les services académiques pour le Primaire par exemple, de rester responsables du traitement des données confiées par la communauté éducative, et d’assurer leur intégrité et leur protection.

Une démarche d’amélioration continue au service du monde de l’éducation

L’obtention de cette qualification marque une nouvelle étape dans la stratégie déployée par Docaposte depuis l’acquisition d’Index Éducation en 2020. Docaposte ouvre la voie à l’ensemble de l’écosystème Edtech en initiant la création d’une chaîne de services de confiance pour un parcours utilisateur plus fluide et sécurisé et cela, au bénéfice de toute la communauté éducative et des acteurs publics, au premier rang desquels les collectivités territoriales et l’État. Cette stratégie est soutenue par la Banque des Territoires, coactionnaire d’Index Éducation.

Docaposte se dote d’une charte éthique pour l’éducation et la jeunesse

Parallèlement au renforcement du niveau de protection des données qu’elle héberge, Docaposte s’engage en faveur d’un numérique éducatif éthique en se dotant d’une charte visant à favoriser une utilisation maîtrisée des données scolaires, en cohérence avec les valeurs de confiance et d’intégrité de sa maison mère La Poste.

La charte éthique Éducation & Jeunesse a été élaborée par un Comité composé d’un panel d’experts de l’éducation, de la data et du numérique. Lancé en novembre 2023, ce comité est co-présidé par Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste, et Jean-Gabriel Ganascia, enseignant-chercheur, spécialiste en intelligence artificielle.

Cette charte repose sur 6 grands engagements : loyauté, confidentialité, transparence, sécurité, responsabilité sociétale et environnementale, inclusion. Elle consolide les pratiques engagées par Docaposte pour co-construire avec les partenaires Edtech un environnement numérique éducatif de confiance.