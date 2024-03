Docaposte et Board of Cyber s’associent pour renforcer la cybersécurité des PME et des ETI

mars 2024 par Marc Jacob

En intégrant la solution Security Rating® de Board of Cyber à son « Pack cyber », Docaposte offre à ses clients un accès à une solution SaaS qui leur permet d’évaluer, piloter et améliorer en continu la performance cyber de leur organisation et de leur écosystème.

Docaposte, référent de la confiance numérique en France, renforce ainsi son positionnement de guichet unique pour l’ensemble des besoins d’un client : analyse de maturité cyber, protection des données, des équipements ou des accès, détection et réaction aux cyberattaques.

Security Rating® s’appuie sur une analyse automatisée et non intrusive des actifs numériques de l’organisation, pour évaluer en continu et de façon automatisée la maturité cyber de l’organisation. La solution fournit également des tableaux de bord pour contrôler l’évolution de la note et indique également aux équipes IT les vulnérabilités et points d’amélioration prioritaires.