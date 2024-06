Docaposte choisi par le Resah (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) pour la fourniture de ressources cloud de confiance et des services associés

juin 2024 par Marc Jacob

Filiale du groupe La Poste et pilier numérique de La Poste Santé & Autonomie, Docaposte est retenu par le Resah (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) dans le cadre d’un marché de référencement portant sur des « solutions d’hébergement des systèmes d’information et services associés, destinés aux établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, SDIS, départements ».

Docaposte remporte le lot n°3 sur la « fourniture de ressources cloud de confiance et des services associés » en tant que mandataire d’un Groupement formé avec NumSpot, offre française de cloud souverain, dont il est actionnaire et chef de file, et Bouygues Telecom, également actionnaire de NumSpot.

Le groupement permettra aux établissements de santé adhérents du Resah de bénéficier d’une offre de service d’intégration et support complète pour porter leurs applications ou projets dans le cloud souverain et de confiance de NumSpot. Les établissements de santé adhérents du Resah pourront ainsi opérer leur transformation numérique en protégeant les données sensibles dont ils ont la charge, grâce aux certifications HDS et ISO 27001. Autre atout, l’offre de NumSpot est fondée sur le IaaS 3DS Outscale, seul cloud public qualifié SecNumCloud 3.2.

Ce marché d’une durée de 4 ans vise à construire et développer un partenariat pérenne et vertueux et à répondre aux besoins des établissements de santé en matière de cloud, de sécurité et de réglementation, tout en proposant une qualité de service optimale, un accompagnement de qualité et une attractivité tarifaire.