Diligent lance NIS2 Compliance Toolkit

août 2024 par Marc Jacob

Les principales caractéristiques du NIS2 Compliance Toolkit sont les suivantes :

– Une bibliothèque de contrôles de premier plan soutenue par l’expertise approfondie de CRMG en matière de cybersécurité.

– Un tableau de bord synthétique, facile à consulter par les parties prenantes internes et externes, qui simplifie l’évaluation et la démonstration des niveaux de maturité et de conformité.

– Une suite d’outils de Diligent couvrant les contrôles internes, les risques d’entreprise et la conformité, par le biais de la plateforme Diligent One.