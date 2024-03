Digital Realty s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité énergétique de ses data centers français

mars 2024 par Marc Jacob

Apollo a été construit par Digital Realty pour exploiter les données opérationnelles de ses data centers afin d’alimenter la plateforme d’IA destinée à faciliter la prise de décision. Elle permet ainsi d’apporter des améliorations concrètes en matière d’efficacité énergétique sur l’ensemble de la chaîne opérationnelle.

Le projet pilote d’Apollo a commencé fin 2019 avec deux sites européens. Il est maintenant déployé dans 16 sites dans 6 pays d’Europe, dont 4 en France (MRS1, PAR5, PAR8 et PAR12). Digital Realty prévoit de doubler le déploiement d’Apollo d’ici la fin de l’année 2024.

La plateforme d’IA Apollo a déjà démontré son efficacité en identifiant environ 18 gigawattheures (GWh) d’économies d’énergie sur les 16 sites embarqués. Sa capacité à détecter de manière autonome des anomalies telles que, par exemple, des filtres obstrués, ou des fuites, ainsi qu’à suggérer des optimisations des paramètres opérationnels, améliore grandement l’efficacité du travail des gestionnaires de sites et des ingénieurs de Digital Realty.

Apollo fait appel à l’apprentissage automatique pour fournir un tableau de bord complet répertoriant les possibilités d’optimisation, classées par ordre de priorité en fonction des économies potentielles réalisables. Les capacités d’auto-apprentissage de la plateforme permettent de s’adapter au contexte spécifique de chaque site, agrégeant l’ensemble des résultats qui sont ensuite audités et appliqués aux sites nouvellement intégrés. Ainsi, chaque nouveau site apporte une valeur ajoutée à la plateforme, ce qui profite à tous.

L’expansion de la plateforme Apollo de Digital Realty en France souligne l’engagement du groupe à tirer parti de cette technologie, afin de s’aligner sur les futurs objectifs d’efficacité énergétique fixés par la législation européenne. En mettant l’accent sur l’amélioration continue, Digital Realty reste à la pointe de l’industrie des data centers et apporte de la valeur à ses clients pour les aider à tendre vers un avenir plus sobre.

A propos de Digital Realty

Digital Realty rapproche les entreprises et les données en proposant une gamme complète de solutions de centres de données, de colocation et d’interconnexion. PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de centre de données de la société, offre aux clients un " lieu de rencontre " sécurisé pour les données et une méthodologie de solution éprouvée : Architecture de centre de données omniprésente (PDx™) pour alimenter l’innovation et gérer efficacement les défis liés à la gravité des données. Digital Realty donne à ses clients l’accès aux communautés connectées, avec une empreinte mondiale de centre de données de plus de 300 installations dans plus de 50 métros à travers 27 pays sur six continents. Pour en savoir plus sur Digital Realty, rendez-vous sur digitalrealty.com ou sur LinkedIn et Twitter.

Pour plus d’informations

Claire Chadourne

Digital Realty

+33 (0)6 99 20 90 85

clairec@digitalrealty.com

Emmanuelle Pionnier

Oxygen RP

+33 (0)6 09 09 15 06

emmanuelle.rp@oxygen-rp.com

Marjorie Gandon

Oxygen RP

+33 (0)6 69 18 32 88

marjorie.g@oxygen-rp.com

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont basées sur des attentes, des prévisions et des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des différences matérielles entre les résultats réels, y compris des déclarations relatives aux perspectives de croissance de l’entreprise, à la croissance attendue de la transformation numérique, à la stratégie de l’entreprise, à la demande des clients pour les produits et services de l’entreprise, au programme Apollo IA, aux objectifs et à la stratégie de développement durable et à l’impact potentiel des initiatives en matière de développement durable. Pour une liste et une description des risques et incertitudes, voir les rapports et autres documents déposés par l’entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. L’entreprise décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.