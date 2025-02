Digital Realty participe à des programmes innovants d’équilibrage énergétique horaire 24/7 en France et en Suède

Digital Realty annonce sa participation à des programmes d’équilibrage énergétique horaire 24/7 en France et en Suède, permettant d’équilibrer la consommation et la production d’énergie renouvelable. Cette initiative marque une étape importante dans l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et d’une plus grande transparence.

En France, un partenariat innovant en faveur de l’équilibrage énergétique

En France, Digital Realty s’est engagé dans cette initiative avec ACT, un acteur de référence du marché B2B de la performance énergétique, pour parvenir à l’équilibrage énergétique horaire 24/7 de son data center PAR1, situé à Aubervilliers.

Cette initiative, qui synchronise la consommation d’énergie avec la production renouvelable, souligne l’importance de la demande des data centers comme moteur de la transition énergétique globale. L’énergie générée par les sources renouvelables est mesurée heure par heure, tandis que la consommation des data centers de Digital Realty est mesurée par des compteurs intelligents afin de faciliter un appariement horaire précis de l’énergie décarbonée. Le programme permet également à Digital Realty de choisir les sources d’énergie renouvelable spécifiques qu’elle souhaite utiliser. ACT assure ensuite l’équilibrage énergétique sur une base horaire.

"Cette initiative pionnière de Digital Realty va au-delà des notions habituelles de localisation et d’additionnalité pour répondre à un défi essentiel mais encore trop peu adressé : la flexibilité réelle du réseau. Assurer une correspondance 24/7 entre consommation et production renouvelable est une étape clé vers un système électrique véritablement décarboné. En adoptant volontairement cette approche avant-gardiste, Digital Realty établit un nouveau standard en matière de durabilité et contribue activement à façonner l’avenir de l’énergie renouvelable." — Colin Crooks, CEO, ACT Group

En Suède, Digital Realty a également signé une initiative similaire avec un fournisseur distinct, couvrant spécifiquement l’équilibrage 24/7 pour six de ses data centers à Stockholm. Cette initiative renforce l’engagement de la société en faveur du développement durable et de pratiques responsables à l’échelle mondiale.

Avec plus de 15 data centers opérationnels en France et 100% d’énergie renouvelable grâce aux certificats Garantie d’Origine, Digital Realty est allé plus loin en France en 2024 en signant deux contrats éoliens de 15 ans, dans les régions françaises de Bretagne et des Hauts-de-France pour une capacité totale de 24,6 MW. Ce sont près de 58GWh d’énergie renouvelable qui seront ajoutés au mix énergétique français tous les ans, soit l’équivalent de la consommation de 12 000 foyers français.

Avec plus de 150 data centers en Europe alimentés par de l’électricité 100 % renouvelable et plus de 1,5 gigawatt de capacité solaire et éolienne sous contrat - soit suffisamment pour alimenter une ville de taille moyenne-, Digital Realty démontre son engagement en faveur de la réduction de son empreinte carbone et d’un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.