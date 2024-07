Digital Realty construit le plus grand Hub numérique de l’est de la Méditerranée à Héraklion, en Crète

Avec cet investissement majeur, Digital Realty renforce sa présence en Méditerranée du sud-est. La construction d’Héraklion-1, le premier data center de l’Île, est une nouvelle étape dans la mise en place d’un réseau d’échanges numériques stratégique entre l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Digital Realty qui vise à développer un hub d’interconnexion résilient à l’échelle de la Méditerranée.

Digital Realty a signé des protocoles d’accord avec des acteurs clés des infrastructures numériques, tels que Exa Infrastructure, afin de sécuriser de multiples routes de connectivité entre l’Europe et le reste du monde et de réduire les temps de latence pour diverses destinations d’Europe de l’Est. Digital Realty s’est associé à des leaders du secteur tels que Schneider Electric pour faire d’Heraklion-1 un modèle de fiabilité et d’efficience.

La construction d’Héraklion-1 est un élément crucial de la stratégie méditerranéenne globale de Digital Realty : avec les hubs de Marseille et d’Athènes, et ceux à venir à Barcelone, Rome et Tel Aviv, il renforce la position du groupe en tant que principal opérateur de data centers de la région.