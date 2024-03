Digital Realty annonce un partenariat stratégique avec Terralpha

mars 2024 par Marc Jacob

DIGITAL REALTY ET TERRALPHA PARTENAIRES POUR RELIER PARIS ET MARSEILLE EN ULTRA HAUT DÉBIT

Ce partenariat permettra d’établir une connexion sécurisée à très faible latence entre les deux cœurs battants du numérique en France. En outre, elle renforcera encore la position unique de l’hexagone comme passerelle des échanges digitaux entre L’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique.

Le réseau développé par Terralpha, déployé le long des voies ferrées, vient renforcer la connectivité Paris-Marseille assurée jusqu’à présent par des câbles déployés le long des cours d’eau ou des autoroutes et garantit une sécurité maximale grâce à la surveillance de la police ferroviaire. Les fibres sont installées en suivant les trajets les plus directs pour bénéficier d’une connectivité robuste et ultra rapide.

La connexion entre les deux hubs de Paris, via PAR5, et de Marseille, via MRS1, offre désormais un temps de latence remarquable (entre 8,35 et 8,46 millisecondes RTT). Cette dernière permet de connecter à très haute vitesse le hub numérique de Marseille - et la Méditerranée - avec le FLAP (le cœur européen du numérique composé des hubs de Francfort, Londres, Amsterdam et Paris).

Grâce à la connexion du campus de data centers marseillais de Digital Realty avec 17 câbles sous-marins, les entreprises européennes ont un accès unique et direct à 57 pays et à plus de 5 milliards d’utilisateurs. Avec une offre allant de 100 à 400 gigabits par seconde pour chaque service, cette collaboration offre une connectivité inégalée en France.

“Notre objectif, avec ce partenariat, est de rapprocher les territoires, en fournissant un réseau express le long des lignes du TGV, et de renforcer l’attractivité de la liaison Marseille-Paris, l’un des principaux axes de télécommunications d’Europe. Terralpha s’engage à fournir des performances exceptionnelles, permettant aux opérateurs et à leurs clients ainsi qu’aux entreprises et aux acteurs publics, d’accéder à une connectivité rapide et fiable”, déclare Gabriel Chenevoy, Directeur Général de Terralpha.

Renforcer l’interconnexion des entreprises françaises à l’international

Terralpha dessert plus de 200 opérateurs présents à Marseille ainsi que leurs clients indirects. En renforçant la connectivité entre deux des plus grands hubs d’interconnexion du monde, Terralpha contribue à la réduction de la fracture numérique en France. Le raccordement à Marseille permet d’attirer dans l’hexagone de nouveaux clients, notamment internationaux, qui peuvent désormais se connecter, depuis la cité phocéenne, à l’ensemble de la zone EMEA.

Terralpha et Digital Realty partagent un objectif commun. Avec leurs réseaux de data centers situés en France, l’ambition des deux entreprises est de stimuler la compétitivité numérique dans l’hexagone et de permettre à tous les acteurs d’accéder à l’ensemble de l’écosystème présent chez Digital Realty.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Terralpha pour renforcer l’infrastructure numérique en France et de permettre à tous les acteurs situés à Paris et Marseille d’avoir accès, dans nos data centers existants et à venir dans la cité phocéenne avec MRS5 et MRS6, aux meilleures performances numériques. Cette alliance permettra d’améliorer la connectivité nationale et internationale, favorisant ainsi la croissance de ces deux hubs », a commenté Fabrice Coquio, SVP Digital Realty et président de Digital Realty en France.