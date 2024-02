Digital Realty annonce que son hub de Marseille accueille désormais 200 opérateurs de télécommunications

février 2024 par Marc Jacob

Moins d’une décennie pour une métamorphose sans précédent

Depuis 2014, date à laquelle Digital Realty a commencé à investir dans le secteur numérique marseillais, la ville a vu son rôle dans l’industrie se transformer : 17 câbles de communication sous-marins la relient à 5,3 milliards de personnes vivant en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, et 200 opérateurs télécoms s’interconnectent dans les quatre data centers Digital Realty. Le hub de Marseille est devenu le septième hub1 numérique mondial et la passerelle européenne vers le monde pour les échanges numériques.

En 2014, Marseille était encore un lieu de transit et loin de devenir l’un des principaux hubs d’interconnexion au monde. Classée à la 44ème place2 du classement mondial des hubs internet, l’arrivée du modèle de data center neutre vis-à-vis des opérateurs a marqué un tournant et a permis à la ville de Marseille d’exister sur la carte mondiale des échanges numériques. Sous l’impulsion de Digital Realty et la contribution de plusieurs partenaires tels que France IX et DE-CIX, la ville de Marseille a entamé sa transformation.

Entre 2017 et 2018, stimulée par l’activation de câbles sous-marins intercontinentaux tels que AAE-1 et SMW5, la ville s’est transformée en hub de contenu, attirant des opérateurs de services cloud, des fournisseurs de contenu et des plateformes de médias sociaux.

En 2020, le hub de Marseille a joué un rôle crucial pendant la pandémie de Covid-19, en assurant la continuité de fonctionnement des services numériques tels que l’enseignement en ligne, le streaming vidéo et les outils de collaboration.

Enfin, en 2022 et 2023, l’arrivée de quatre autres câbles sous-marins majeurs, PEACE, 2Africa, IEX et Medloop, renforce la position centrale de Marseille en termes d’interconnexion. Porte d’entrée vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, Marseille est désormais interconnectée à 57 pays, représentant une population combinée de 5,3 milliards de personnes.

Marseille, porte d’entrée de l’Europe sur le monde

La transformation de Marseille en un pôle majeur de télécommunications a catalysé une multitude d’usages et d’avantages pour les entreprises capables d’adresser plus de cinq milliards d’utilisateurs à partir d’un même lieu. La concentration des communautés connectées de clients a permis d’optimiser les performances et de réduire les coûts d’échange, créant une dynamique unique sur le marché. Les plus grandes entreprises internationales, nationales et locales se sont installées ici pour s’interconnecter directement avec des audiences massives, ou pour trouver le bon partenaire afin d’accélérer leur transformation digitale.

Sur le marché international, Marseille se distingue par la présence de réseaux multirégionaux, avec 30 % des réseaux de télécommunications présents en Afrique, 30 % au Moyen-Orient et 40 % dans la région Asie-Pacifique3. Marseille est également une porte d’entrée pour les acteurs souhaitant s’interconnecter avec les grands hubs européens - le FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris) - ou pour les entreprises d’Europe souhaitant étendre leur présence à l’international.

