Diapason certifié ISO/IEC 27001

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et où la protection des données est devenue une priorité absolue pour les entreprises, Diapason, expert en solutions de gestion de trésorerie et des risques, annonce l’obtention de la certification ISO/IEC 27001 pour son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). Cette certification témoigne de la mise en place d’un système rigoureux et fiable garantissant la protection des données sensibles de ses clients.

L’obtention de la certification ISO/IEC 27001 confirme l’engagement de Diapason à assurer un niveau de protection élevé face à la recrudescence des cyberattaques. En réponse à un environnement numérique où les menaces évoluent constamment en complexité et en intensité, Diapason a développé une stratégie de sécurité proactive visant à anticiper et neutraliser les risques avant qu’il ne se matérialisent. Cette stratégie s’articule autour d’un processus rigoureux à trois dimensions : une évaluation approfondie et continue des risques, le déploiement de politiques de sécurité robustes spécifiquement calibrées pour contrer les menaces actuelles, ainsi qu’une gestion proactive des vulnérabilités par des experts dédiés. L’ensemble de ces mesures complémentaires permet de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations traitées, offrant ainsi un niveau de protection optimal pour les données sensibles de nos clients.

ISO/IEC 27001 : le standard de référence en sécurité de l’information

Reconnue à l’échelle internationale, la certification ISO/IEC 27001 est la référence absolue en matière de gestion de la sécurité de l’information.

Ce cadre exigeant s’articule autour de plusieurs piliers fondamentaux : l’identification méthodique et la réduction des risques liés aux cyberattaques, le déploiement de mesures de protection avancées, la mise en conformité avec les réglementations en vigueur telles que le RGPD, et l’implémentation d’un processus d’amélioration continue validé par des audits réguliers.

En obtenant cette certification, Diapason démontre sa capacité à respecter les plus hauts standards internationaux en matière de protection des données, renforçant ainsi la confiance de ses clients et partenaires.

L’infrastructure certifiée de Diapason offre désormais à ses clients un ensemble de garanties concrètes :

• Protection renforcée des informations sensibles grâce à des mécanismes avancés incluant le chiffrement des données, l’authentification multi-facteurs et un système sécurisé de gestion des sauvegardes.

• Bouclier préventif contre les cyberattaques avec une identification proactive des menaces potentielles avant qu’elles ne compromettent vos actifs financiers.

• Accompagnement vers la conformité réglementaire, facilitant significativement les mises en conformité des Systèmes d’Information avec le RGPD et autres exigences légales en constante évolution.

• Dispositifs de sécurité en évolution permanente, garantissant l’adaptation continue des défenses face aux nouvelles menaces.

• Renforcement de la crédibilité grâce à des garanties de sécurité vérifiées par un organisme indépendant.

L’obtention de cette certification pour Diapason est le point de départ d’une démarche pérenne.