Devoteam renforce son partenariat avec Snowflake

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Devoteam a obtenu le statut de partenaire « Elite » avec Snowflake, la société AI Data Cloud de référence. Cette nouvelle étape témoigne de l’expertise pointue de Devoteam sur l’environnement puissant et sécurisé de Snowflake, et consolide leur collaboration stratégique dans la région EMEA. Pour amplifier cette synergie, Devoteam a lancé une entité dédiée à Snowflake en France, une première dans le pays, avec pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur transformation data et IA, de manière ciblée et opérationnelle.

L’ambition de Devoteam : bâtir un partenariat stratégique autour de l’AI Data Cloud

Depuis son entrée dans le Snowflake Partner Network, Devoteam a gravi rapidement les échelons du programme de partenariat. Son objectif, affirmé par l’obtention du statut « Elite », est clair : devenir la référence en matière de transformation des données et de l’intelligence artificielle dans la région EMEA.. Présente en France, au Danemark, en Espagne et en Arabie Saoudite, Devoteam s’appuie sur une force de plus de 1 000 experts data, plus de 70 certifications SnowPro, et 300 spécialistes formés sur Snowflake. Grâce à cette expertise solide, le groupe s’engage à délivrer des solutions Snowflake de pointe, à la fois orientées business et dimensionnées pour l’échelle.

La force d’un partenariat de proximité : une entité dédiée en France

En tant que partenaire Elite, Devoteam sait que la réussite passe par une relation de confiance et de proximité avec ses partenaires technologiques. Pour intensifier sa collaboration avec Snowflake, le groupe a lancé une entité dédiée en France, avec pour mission d’accompagner les entreprises dans la construction de fondations data robustes sur la plateforme Snowflake.

Cette initiative stratégique permettra à Devoteam de travailler au plus près des équipes Snowflake, de renforcer la synergie entre les deux acteurs et de déployer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux enjeux business de ses clients.

Fournir des services de données de premier plan

Snowflake et Devoteam partagent un objectif commun : stimuler des transformations significatives dans les domaines des données et de l’IA, tout en favorisant l’expansion avec des clients clés à travers la région EMEA.