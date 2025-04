Devoteam recrute Ariane Rossi au poste de Directrice Financière du Groupe

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce recrutement marque une étape importante pour Devoteam, car il permet de renforcer la stratégie de croissance et d’efficacité du Groupe, tout en veillant à un parfait alignement avec ses objectifs financiers.

Ariane Rossi intègre le Comité Exécutif et le Business Operation Committee, elle succède à Thierry François et rapporte directement à Sebastien Chevrel.

Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière et en transformation stratégique, Ariane Rossi (55 ans) apporte une expertise précieuse en optimisation des performances, pilotage de transformations complexes et expansion internationale. Ariane est titulaire du Global Executive MBA de l’INSEAD, obtenu en 2006.

Son parcours illustre une capacité à accompagner la croissance des entreprises et à renforcer leur solidité financière.

Avant de rejoindre Devoteam, elle occupait le poste de Directrice Financière Groupe chez Forvis Mazars depuis 2021. Son rôle a été déterminant dans l’élaboration des stratégies financières globales et la consolidation de la structure financière du groupe.

Précédemment, elle a exercé des fonctions de direction au sein d’Eutelsat en tant que Directrice Financière Adjointe et Chief Transformation Officer, menant des initiatives stratégiques clés dans des périodes de transition majeures.

Son expérience inclut également des responsabilités financières chez Altran et SFR, où elle a supervisé la finance d’entreprise et la comptabilité au niveau international.