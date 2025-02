Devoteam dévoile son Cloud Trend Report 2025 : comment les leaders du marché façonnent l’avenir du cloud, à la croisée de l’IA et de l’API-first

février 2025 par Devoteam

Devoteam lève le voile sur son nouveau Cloud Trend Report 2025. Ce rapport exclusif met en lumière les grandes tendances qui redéfinissent le paysage technologique mondial et explore les réponses des leaders du marché – Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft – face à ces mutations.

Destiné aux professionnels de la tech, ce Cloud Trend Report 2025 fournit une analyse stratégique des tendances émergentes et offre une vision unique des transformations à venir, notamment comment AWS, Microsoft et Google Cloud :

• Intègrent l’IA partout pour devenir leaders du marché grâce à des capacités améliorées,

• Adoptent la composabilité API-first pour des systèmes flexibles et une innovation accélérée,

• Démocratisent les données et l’IA pour prendre des décisions plus intelligentes et plus éclairées,

• Permettent une sécurité robuste et une gouvernance éthique pour une adoption responsable de l’IA,

• Équilibrent l’innovation en matière d’IA avec une utilisation durable de l’énergie et des solutions respectueuses de l’environnement.

Des tendances structurantes pour l’avenir du cloud

Parmi les nombreuses évolutions analysées, le rapport met en avant deux grandes tendances clés.

Le « tout est piloté par l’IA »

L’intégration de l’IA dans tous les domaines transforme les modèles d’interaction et d’innovation. Des agents autonomes capables de réaliser des tâches complexes à l’émergence d’outils dédiés à la génération de code ou à l’optimisation des workflows, l’IA redessine les frontières de ce qui est possible.

« L’IA est au cœur d’une véritable révolution, devenant l’épicentre de l’innovation technologique. Il ne s’agit plus d’une simple évolution, mais d’une transformation en profondeur. Désormais, il est crucial d’aller au-delà de l’usage purement technique pour opérer un véritable virage stratégique. Cette année, le défi pour les entreprises est de sélectionner la bonne technologie afin de répondre à des problématiques concrètes. Elles attendent de l’IA qu’elle apporte des solutions tangibles, plutôt que de se limiter à l’utilisation d’outils technologiques. », souligne Gert Jan van Halem, CTO de Devoteam.

Le cas BPCE Assurance

BPCE Assurance, filiale du groupe BPCE, illustre parfaitement l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus métiers pour transformer les interactions et innover.

Avec l’appui de Devoteam, BPCE Assurance a déployé une solution basée sur l’IA générative pour optimiser la gestion des sinistres. En automatisant des tâches complexes, comme l’analyse et la classification des documents, l’outil permet aux équipes de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée.

Résultat : une amélioration notable de la productivité, une réduction des délais de traitement, et une expérience client enrichie. Ce cas concret démontre comment l’IA générative redéfinit les workflows dans le secteur des assurances, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d’innovation.

L’avènement de la composabilité pilotée par les API

La montée en puissance de l’approche API-first redéfinit la manière dont les organisations conçoivent leurs solutions digitales. En traitant les API comme des briques essentielles, les entreprises peuvent innover rapidement tout en garantissant une intégration fluide avec leurs partenaires et écosystèmes.

Le rapport met en avant des cas concrets d’utilisation de l’IA dans la gestion des APIs, l’hyper-automatisation des processus et le renforcement de la sécurité.

Le cas Grupo BC

Grupo BC, acteur majeur de la gestion documentaire immobilière en Europe, incarne l’approche API-first en exploitant Apigee pour transformer son écosystème digital.

Avec le soutien de Devoteam, Grupo BC a adopté une stratégie de composabilité pilotée par les API, permettant une intégration fluide entre ses différents services et partenaires. Grâce à Apigee, l’entreprise a pu centraliser la gestion de ses API, améliorer la sécurité, automatiser les workflows et accélérer le développement de nouvelles solutions.

Résultat : une agilité accrue, une innovation plus rapide et une expérience client optimisée. Ce cas démontre comment l’approche API-first redéfinit les solutions digitales et renforce les interactions au sein des écosystèmes complexes.

Une invitation à explorer le futur du cloud

Les autres thèmes abordés incluent la démocratisation des données et de l’IA, la priorité donnée à la sécurité et à la gouvernance, ainsi que les défis liés à la durabilité dans un contexte de forte demande en ressources énergétiques.

Le rapport met également en lumière les initiatives des leaders du secteur, comme AWS, Microsoft et Google Cloud, qui investissent massivement dans des infrastructures éco-responsables et des outils innovants tels que Microsoft Cloud for Sustainability ou Google Earth Engine.