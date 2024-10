Devoteam décroche trois nouvelles certifications Google Cloud

octobre 2024 par Marc Jacob

Ces reconnaissances témoignent de la spécialisation de Devoteam en matière de sécurité cloud et d’intelligence artificielle générative, ainsi que de son expertise à guider les organisations vers le succès en exploitant les technologies Google Cloud.

Devoteam, reconnue également pour ses compétences techniques en matière de GenIA

La spécialisation GenAI-Services de Google Cloud est attribuée aux partenaires ayant démontré une expertise en IA générative avec Vertex AI, et leur capacité à déployer des solutions d’IA générative pour générer des résultats commerciaux.

Devoteam a obtenu cette spécialisation après des projets réussis, notamment :

• Le co-développement de Scout, une solution de chatbot IA construite avec Google Cloud pour une grande entreprise d’hôtellerie de Scandinavie, Strawberry, permettant une plateforme centralisée qui facilite la récupération d’informations, améliorant ainsi l’efficacité et l’expérience globale des employés.

• L’autonomisation de certaines activités du département marketing en mettant en œuvre une solution de génération de contenu GenAI chez le principal détaillant néerlandais d’éclairage, Lampenlicht.

• L’organisation d’un hackathon GenAI chez Collibra, une entreprise leader de l’intelligence des données basée à New York et Bruxelles, aboutissant à l’ajout de trois nouvelles fonctionnalités d’automatisation à leur plateforme d’intelligence des données.

Pour aider ses clients, Devoteam propose des accélérateurs comme le Google Cloud Gen AI All-in-one, qui permet de définir des stratégies IA ou des démonstrations de faisabilité (Proof of concept), et le Vertex AI Foundations, qui aide à créer des modèles IA prêts pour la production.

Devoteam reconnue pour ses compétences techniques en matière de sécurité

Le programme Partner Advantage de Google Cloud est conçu pour fournir aux clients Google Cloud des partenaires qualifiés qui ont fait la preuve de leurs compétences techniques et de leur succès avéré dans des domaines de solutions et de services spécialisés.

La spécialisation Security - Services Google Cloud démontre la capacité éprouvée de Devoteam à sécuriser l’infrastructure et les flux de travail des clients sur Google Cloud.

Devoteam devient Managed Security Service Provider (MSSP) de Google Cloud

L’obtention du statut de Managed Security Services Provider (MSSP) de Devoteam souligne son succès dans la protection des actifs numériques et la gestion proactive des menaces. Grâce à son Google Cloud Security Operations Center, Devoteam surveille et répond aux cybermenaces 24/7. Son SecOps Jumpstart Accelerator permet d’accélérer jusqu’à quatre fois le parcours de sécurité de ses clients, de l’évaluation à la mise en œuvre.