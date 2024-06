Devoteam acquiert Ubertas Consulting

juin 2024 par Marc Jacob

Devoteam annonce l’acquisition d’Ubertas Consulting, l’un des principaux cabinets de conseil AWS basé au Royaume-Uni. Cette décision majeure renforce la présence Amazon Cloud de Devoteam au Royaume-Uni et en Irlande (UK&I), élargissant sa portée pour fournir des services AWS performants à une base de clients plus large. C’est un signal fort que Devoteam accélère l’activité AWS au Royaume-Uni puisqu’il s’agit de la dernière acquisition dans l’écosystème AWS - la précédente datant de 2017 ; et, la première opération sur le marché britannique.