Devensys Cybersecurity & Hack The Box annoncent un partenariat

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Devensys Cybersecurity (division cybersécurité du groupe Inherent depuis janvier 2025 et Hack The Box (HTB) plateforme de formations certifiantes basée à Londres, dédiée à la cybersécurité et au hacking éthique, ont annoncé un partenariat stratégique visant à améliorer les compétences en cybersécurité des organisations publiques et privées à travers le monde. Ensemble, ils offriront aux entreprises des outils avancés, des ressources et des programmes de développement des compétences pour combler le fossé des compétences en cybersécurité et renforcer la sécurité globale.

Une nouvelle ère de développement des compétences et de solutions en cybersécurité

Dans un contexte des menaces cyber en constante évolution, les organisations font face à des défis croissants pour sécuriser leurs réseaux, systèmes et données. Le partenariat entre Hack The Box et Devensys Cybersecurity vise à relever ces défis en proposant une suite complète de services en cybersécurité, incluant :

le développement avancé des compétences en cybersécurité : Hack The Box met à disposition sa vaste bibliothèque de contenus réalistes, pratiques et ludiques pour former les professionnels dans diverses disciplines de la cybersécurité, de l’éthique du hacking aux tests d’intrusion et de réponse aux incidents. Devensys Cybersecurity, également organisme de formation, devient le premier revendeur français des certifications et formations des programmes de formation d’Hack The Box.

des services de sécurité gérés : Avec son expertise technique approfondie, Devensys Cybersecurity intègre les solutions de formation de HTB dans ses offres de services en cybersécurité (red team, blue team, purple team, formation & certification).

Renforcer les compétences en cybersécurité

Les talents en cybersécurité restent très demandés, et les organisations recherchent constamment des moyens innovants pour former leur personnel. Le partenariat entre Hack The Box et Devensys Cybersecurity fournira aux organisations les outils nécessaires pour doter les équipes de l’expertise technique et de l’expérience pratique pour se protéger contre les menaces cyber les plus sophistiquées.