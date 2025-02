Développer une approche proactive de l’IA pour mieux maîtriser les risques financiers – 3 questions à Christophe Gaultier, Directeur OpenText Cybersecurity France & Belux

février 2025 par Christophe Gaultier, Directeur Opentext Cybersecurity

À l’ère de l’IA générative (GenAI), les entreprises doivent repenser leur approche en matière de cybersécurité et de gestion des risques financiers. L’intelligence artificielle offre des opportunités considérables, mais expose aussi les organisations à de nouvelles menaces, notamment en matière de protection des données, de conformité réglementaire et de cyberattaques sophistiquées.

Pour mieux comprendre comment développer une approche proactive de l’IA et limiter les impacts financiers des cyber-risques, Christophe Gaultier, Directeur OpenText Cybersecurity France & Belux, répond à trois questions essentielles :

1. Quels sont les principaux risques financiers liés à l’essor de l’IA et comment les anticiper ?

"L’IA générative transforme profondément les pratiques des entreprises, mais elle introduit également des vulnérabilités inédites," explique Christophe Gaultier. "On observe une hausse des cyberattaques exploitant l’IA, notamment par le biais de deepfakes, de l’ingénierie sociale ou d’attaques automatisées plus sophistiquées. Sans une approche proactive, ces menaces peuvent entraîner des coûts considérables : violations de données, sanctions réglementaires, interruption d’activité et atteinte à la réputation."

"L’anticipation passe par une cartographie précise des risques : identifier les points de vulnérabilité, protéger les données sensibles et assurer la conformité aux nouvelles régulations, comme le NIS2 en Europe. Une gouvernance stricte des modèles d’IA est essentielle pour limiter les risques de biais et garantir l’intégrité des décisions prises avec ces technologies."

2. Comment l’IA peut-elle être un levier pour renforcer la cybersécurité et réduire les coûts liés aux incidents ?

"L’IA elle-même peut être un atout puissant pour améliorer la cybersécurité," souligne Christophe Gaultier. "Grâce à des algorithmes avancés, elle permet d’automatiser la détection des menaces en analysant d’énormes volumes de données en temps réel. Elle identifie des schémas suspects avant qu’un incident ne survienne, réduisant ainsi le coût des attaques potentielles."

"Les entreprises qui intègrent l’IA dans leur stratégie de cybersécurité constatent des bénéfices concrets : réduction des coûts liés aux violations de données, optimisation des ressources humaines en automatisant les réponses aux menaces et amélioration de la résilience face aux cyberattaques. Chez OpenText Cybersecurity, nous aidons nos clients à tirer parti de ces technologies pour anticiper et neutraliser les risques avant qu’ils ne deviennent critiques."

3. Quelles bonnes pratiques adopter pour sécuriser l’usage de l’IA dans l’entreprise et maîtriser les risques financiers associés ?

"Adopter une approche sécurisée de l’IA repose sur trois axes fondamentaux," explique Christophe Gaultier.

"D’abord, la gouvernance des données : il est impératif de savoir quelles données alimentent l’IA, comment elles sont traitées et qui y a accès. Une mauvaise gestion peut non seulement fausser les résultats mais aussi entraîner des violations de conformité avec des conséquences financières importantes."

"Ensuite, la protection proactive : mettre en place des solutions de cybersécurité basées sur l’IA, capables de surveiller en continu les usages et d’alerter en cas d’anomalie. L’IA ne doit pas être un point faible, mais une force défensive au service des entreprises."

"Enfin, la sensibilisation et la formation : les employés doivent être éduqués sur les risques liés à l’IA et aux cyberattaques modernes. Une approche proactive ne se limite pas à la technologie, elle repose aussi sur une culture de la cybersécurité à tous les niveaux de l’entreprise."

Conclusion

L’IA représente à la fois une opportunité et un défi majeur en matière de cybersécurité et de gestion des risques financiers. Une approche proactive, combinant gouvernance des données, solutions technologiques avancées et sensibilisation des équipes, est la clé pour sécuriser les usages et limiter les impacts financiers des cybermenaces.