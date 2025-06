Deutsche Telekom et Juniper s’allient pour équiper les entreprises de taille intermédiaire

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la transformation numérique, à l’adoption du cloud et aux modèles de travail flexibles, les PME et ETI ont elles aussi besoin d’une infrastructure réseau robuste et adaptable, sans pour autant en avoir les ressources. Cette solution SD-WAN, basée sur la technologie de Juniper, offre ainsi une connectivité sécurisée et fiable, tout en garantissant la conformité aux réglementations européennes en matière de protection des données.

L’un des principaux avantages de cette solution réside dans la priorisation intelligente des applications critiques. Grâce à Juniper Mist WAN Assurance, les applications les plus importantes pour l’entreprise sont en effet routées de manière optimale, même en cas de forte charge du réseau. Cela garantit une performance prévisible pour les applications essentielles telles que les visioconférences, les services cloud et les applications gourmandes en données.

De plus, le réseau est doté de capacités d’auto-réparation grâce à l’IA. La plateforme Juniper Mist permet ainsi de surveiller en permanence le réseau et les applications, identifiant et résolvant les problèmes en temps réel, souvent avant même que les équipes informatiques ou les utilisateurs finaux ne s’en rendent compte. Cela simplifie les opérations et réduit les coûts, en particulier pour les organisations disposant de ressources informatiques limitées.