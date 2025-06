Des voyages simplifiés grâce à Kaspersky eSIM Store

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Kaspersky eSIM Store est une nouvelle solution de connectivité pensée pour les voyageurs internationaux. Destinée tant aux voyageurs d’affaires qu’aux touristes, elle leur permet de rester facilement connectés dans plus de 150 pays grâce à un accès Internet instantané à travers plus de 2 000 forfaits de données mobiles abordables.

Selon la GSMA, la production d’appareils compatibles eSIM a été multipliée par dix au cours des cinq dernières années. D’ici 2028, il est prévu que la moitié des connexions mobiles mondiales adoptent cette technologie. Cet engouement s’explique par la praticité des eSIM qui éliminent les cartes SIM physiques au profit d’une expérience fluide, sans contrainte géographique.

Pour répondre à cette demande grandissante, Kaspersky eSIM Store permet aux utilisateurs d’accéder à des forfaits fournis par des opérateurs locaux du monde entier avec une gestion des offres facilitée par une interface simple d’utilisation.

Une nouvelle façon de rester connecté, partout, tout le temps

Kaspersky eSIM Store permet à chacun de profiter d’une connexion Internet accessible et abordable, sans les contraintes liées au carte Sim physique. Les utilisateurs peuvent activer un forfait eSIM auprès d’opérateurs locaux dans plus de 150 pays, à des tarifs compétitifs, sans frais d’itinérance.

En voyage, l’eSIM est la solution idéale pour éviter les frais d’itinérance, contourner les contraintes liées à l’acquisition d’une carte SIM sur place, et se protéger des risques liés aux réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Les voyageurs peuvent ainsi profiter pleinement des moments de plaisir et les partager instantanément avec leurs proches, tandis que les utilisateurs professionnels bénéficient d’un accès continu à leurs documents, appels vidéo et messages essentiels.

Une connexion instantanée en quelques clics

L’interface intuitive de Kaspersky eSIM Store permet de choisir, acheter, recharger et gérer la consommation de données en toute simplicité. L’utilisateur peut planifier la date d’activation à l’avance pour être connecté dès son arrivée à destination.

Plusieurs options sont disponibles pour la sélection et la gestion des forfaits de données, afin de répondre aux besoins de chaque voyageur

Plusieurs options s’offrent aux voyageurs : des forfaits par pays, pour 122 destinations mondiales, ou des mini-forfaits régionaux. La durée est également modulable, avec des forfaits à durée déterminée ou sans expiration, valables jusqu’à épuisement des données, afin de s’adapter à toutes les situations. De plus, l’utilisateur décide lui-même de la date d’activation, immédiate ou différée, pour plus de flexibilité.

Pour ne jamais être à court de crédit, Kaspersky eSIM Store fournit un suivi de consommation en temps réel et des alertes à l’approche de l’épuisement des données. Le profil utilisateur (via l’application ou le site internet) permet de recharger son crédit rapidement et d’utiliser une eSIM unique pour plusieurs destinations.

Kaspersky eSIM Store est lancé en partenariat avec BNESIM Limited, fournisseur mondial reconnu qui offre des solutions eSIM à l’international depuis 2017.

Kaspersky eSIM Store est désormais disponible sur le site officiel kasperskyesimstore.com, et sous forme d’application téléchargeable via l’App Store et Google Play. Kaspersky eSIM Store complète la gamme de solutions de Kaspersky, comme Kaspersky VPN Secure Connection et Kaspersky Premium, pour une liberté numérique sans entraves où que vous soyez et sans compromis sur la sécurité.