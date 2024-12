Des données de voitures électriques accessible sans contrôle

décembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Une fuite de données chez Cariad, filiale de Volkswagen, a exposé pendant des mois les données personnelles et de géolocalisation de 800 000 propriétaires de véhicules électriques dans le monde, incluant des politiciens, des policiers et des entrepreneurs. Bien que le problème ait été corrigé et qu’aucune exploitation des données n’ait été confirmée, la faille, signalée par le Chaos Computer Club, a suscité de vives critiques.