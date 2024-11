Deloitte Technology Fast 500 : SentinelOne distingué pour la 6ème année consécutive

novembre 2024 par Marc Jacob

Pour la sixième année consécutive, SentinelOne a été distingué par Deloitte Technology Fast 500™. Ce palmarès annuel récompense les entreprises du secteur de la technologie, des médias, des télécommunications, des biosciences, de la fintech et des technologies de l’énergie qui connaissent la croissance la plus forte en Amérique du Nord. Avec une croissance de 808 % de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2023, SentinelOne a été classé 145ème et détient la 1ère place parmi les fournisseurs de sécurité cotés en bourse.

« L’innovation, la transformation et la disruption sont au premier plan du classement Technology Fast 500 2024, et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer les 30 ans de ce palmarès. Cette année, les entreprises lauréates ont fait preuve d’un engagement continu en faveur de la croissance et d’une constance remarquable dans leur progression. Nous les félicitons toutes, c’est une période incroyable en matière d’innovation. » déclare Christie Simons, associée, Deloitte & Touche LLP et industry leader pour la technologie, les médias et les télécommunications au sein Deloitte’s Audit & Assurance.

Au 2ème trimestre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires de SentinelOne a augmenté de 33 % pour atteindre 199 millions de dollars, contre 149 millions de dollars au 2ème trimestre de l’année précédente, et le chiffre d’affaires récurrent annualisé (ARR) a augmenté de 32 % pour atteindre 806 millions de dollars, contre 612 millions de dollars précédemment.

Dans un paysage des menaces de plus en plus complexe, les entreprises recherchent une protection performante qui favorise la résilience de l’entreprise et une cyberdéfense d’envergure internationale. La plateforme Singularity™ alimentée par l’IA de SentinelOne a été distinguée dans les évaluations clés du secteur, notamment le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ dédié aux plateformes de protection des endpoints, les évaluations MITRE ATT&CK, le Gartner Peer Insights et le G2 Grid pour les plateformes de protection des applications natives du cloud. SentinelOne a également été reconnue « Meilleure solution de sécurité d’entreprise » et « Meilleure solution de sécurité des endpoints » par les 2024 SC Awards, et son analyste de sécurité Purple AI vient d’être nommé « Innovation de l’année » par CyberScoop 50.