Dell Technologies présente les dernières innovations de Dell AI Factory

novembre 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies continue de favoriser l’adoption de l’IA par les entreprises grâce à Dell AI Factory, enrichissant ainsi ce le plus vaste portefeuille de solutions d’IA du marché.[1] De nouvelles infrastructures, solutions et services performants sont introduits pour accélérer, simplifier et rationaliser les charges de travail liées à l’IA ainsi que la gestion des données.

Nouvelle infrastructure d’IA : calcul à haute densité et accès facilité aux données pour alimenter les charges de travail d’IA

Lancé plus tôt cette année, le programme Dell Integrated Rack Scalable Systems (IRSS) est une solution d’intégration qui propose des systèmes en rack entièrement équipés et prêts à l’emploi, dotés de la technologie Dell Smart Cooling. Le programme IRSS simplifie davantage le déploiement d’une infrastructure IA écoénergétique, en offrant des options de service et de support centralisé avec un point de contact unique pour l’ensemble du rack. Une fois l’installation terminée, Dell prend en charge la gestion des déchets d’emballage et le recyclage, et peut également assister le client dans le recyclage responsable de son ancien matériel.

Dell a étendu le programme pour inclure les serveurs Dell PowerEdge XE9685L et Dell PowerEdge XE7740 dans le rack Dell Integrated Rack 5000 (IR5000) standard de 19 pouces. Le Dell IR5000 est conçu pour les applications à haute densité, dans un design peu encombrant, et offre des performances élevées sans compromettre l’efficacité énergétique.

• Le Dell PowerEdge XE9685L est un serveur 4U dense à refroidissement liquide conçu pour l’IA, l’apprentissage automatique, le calcul haute performance (HPC) et d’autres charges de travail à forte intensité de données. Les doubles CPU AMD EPYC™ de 5e génération associés aux plateformes NVIDIA HGX H200 ou B200, jusqu’à 12 emplacements PCIe gen 5.0, offrent des configurations personnalisables pour répondre à des besoins de calcul spécifiques, une connectivité de stockage optimisée et un débit d’E/S maximal pour les charges de travail les plus exigeantes. Cette plate-forme offre la meilleure densité de GPU de l’industrie avec jusqu’à 96 GPU NVIDIA par rack.

• Le Dell PowerEdge XE7740 est un serveur 4U refroidi par air qui utilise deux Intel® Xeon® 6 avec des cœurs P et jusqu’à 8 accélérateurs double largeur, y compris les accélérateurs Intel Gaudi® 3 AI ou NVIDIA H200 NVL, ou jusqu’à 16 accélérateurs simple largeur, tels que le NVIDIA L4 Tensor Core GPU. Cette flexibilité permet aux entreprises d’adapter la configuration de leur serveur à la charge de travail en cours, qu’il s’agisse d’affiner ou d’inférer des modèles d’IA générative ou d’extraire de la valeur à partir de grands ensembles de données.

Dell prévoit de supporter la prochaine puce NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 avec un nouveau serveur Dell PowerEdge XE conçu pour le Dell IR7000, prenant en charge jusqu’à 144 GPU par rack dans un rack standard 50OU. Le rack IR7000 supporte également les charges de travail HPC et AI à grande échelle nécessitant une puissance élevée et un refroidissement liquide avec la possibilité d’une capture de la chaleur proche de 100 %.

Les dernières mises à jour de Dell Data Lakehouse offrent aux entreprises des architectures modernes conçues pour gérer et analyser efficacement les données nécessaires aux tâches d’IA. Cette plateforme repose sur un matériel optimisé pour l’intelligence artificielle et une suite logicielle complète. Elle s’étendra prochainement pour intégrer Apache Spark, permettant ainsi le traitement distribué des données à l’échelle. Pour les entreprises traitant des volumes de données massifs, l’intégration de Spark apportera des gains d’efficacité considérables en proposant une approche unifiée pour l’analyse, la gestion, le traitement et l’exploitation des données, accélérant l’accès à des informations précieuses et directement exploitables.

Les solutions de l’écosystème des partenaires clés de l’IA accélèrent son adoption

Dell collabore avec des partenaires de l’écosystème de l’IA afin d’optimiser et de simplifier les déploiements d’IA :

• Les mises à jour de Dell AI Factory with NVIDIA accélèrent les performances et réduisent les délais de mise en œuvre des opérations d’IA et de déploiement des cas d’utilisation. Les options de prise en charge NVIDIA HGX H200 et H100NVL offrent des performances jusqu’à 1,9 fois supérieures à celles de la NVIDIA HGX H100.

• Dell Agentic RAG avec NVIDIA, partie intégrante de Dell AI Factory avec NVIDIA, permet aux clients d’effectuer des requêtes complexes et d’accélérer leurs opérations de récupération et de génération augmentée (RAG). La conception aide les organisations disposant de grands ensembles de données à utiliser des agents d’IA pour améliorer les performances du flux de travail RAG, traiter des requêtes complexes et fournir des résultats de meilleure qualité. La solution s’appuie sur les logiciels Dell PowerEdge, Dell PowerScale et NVIDIA AI Enterprise ainsi que sur des outils d’IA générative tels que les microservices NeMo Retriever et NVIDIA AI Blueprint pour l’extraction multimodale de données PDF.

• Les Dell Validated Designs for AI PCs sont des guides open-source créés pour accélérer le développement d’applications d’intelligence artificielle sur les Dell AI PCs équipés de la technologie NPU. Ces conceptions modulaires permettent aux développeurs de personnaliser facilement leurs solutions pour intégrer des fonctionnalités avancées, telles que les modèles de langage (LLM), la vision par ordinateur, le traitement de texte et de la parole. Les applications d’IA peuvent ainsi être déployées sur diverses plateformes, indépendamment des spécificités du silicium. Grâce à cette approche évolutive, les entreprises bénéficient d’une automatisation des tâches courantes, économisent du temps, réduisent les coûts et renforcent la sécurité des données grâce à l’IA embarquée.

Réduire la complexité et faciliter l’adoption de l’IA avec les services Dell

Trouver des talents pour développer des stratégies et mettre en œuvre l’IA reste un défi pour les entreprises. Les services professionnels Dell les aident à atteindre leurs objectifs en matière d’IA de manière plus efficace :

• Advisory and Implementation Services for Sustainable Data Centers offre l’expertise nécessaire pour élaborer et appliquer des stratégies visant à optimiser l’efficacité énergétique. Ces services peuvent contribuer à réduire les émissions des centres de données grâce à une gestion intelligente de l’alimentation et du refroidissement, aidant ainsi les clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

• Data Management Services met à disposition un catalogue optimisé pour l’IA en découvrant, classifiant et raffinant les données. Cela permet aux organisations d’accéder facilement à des données structurées et de haute qualité, simplifiant ainsi l’utilisation de l’IA.

• Design Services for AI Networking fournit des solutions réseau optimisées pour les charges de travail d’IA, garantissant des vitesses accrues, une latence réduite, et une meilleure évolutivité pour répondre aux besoins de performance des entreprises.[2]

• Implementation Services for ServiceNow Now Assist intègre les fonctionnalités de l’intelligence artificielle générative (GenAI) dans les flux de travail de gestion des services. Now Assist simplifie la collecte de contenu grâce à des résumés automatisés par l’IA, permettant d’optimiser les résultats et d’améliorer la productivité.

Disponibilité

• Dell PowerEdge XE9685L sera disponible au niveau mondial au 1er trimestre 2025.

• Dell PowerEdge XE7740 sera disponible au niveau mondial au deuxième trimestre de l’année 2025.

• Les mises à jour de Dell Data Lakehouse sont désormais disponibles dans le monde entier.

• Les conceptions validées par Dell pour les PC IA sont désormais disponibles dans le monde entier.

• Dell Generative AI Solutions with NVIDIA : la mise à jour du GPU sera disponible au quatrième trimestre de l’année 2024.

• Dell Generative AI Solutions with NVIDIA : le RAG est disponible dès maintenant au niveau mondial.

• Dell Data Management Services est désormais disponible.

• Dell Services for Sustainable Data Centers est disponible dès maintenant.

• Dell Design Services for AI Networking est disponible dès maintenant.

• Dell Implementation Services for ServiceNow Now Assist est disponible dès maintenant.

[1] D’après l’analyse de Dell, juillet 2024. Dell Technologies propose des solutions matérielles dotées de fonctionnalités et de solutions alimentées par l’IA pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA, des PC et stations de travail IA aux serveurs pour le calcul haute performance, le stockage de données, l’infrastructure software-defined native cloud, les commutateurs réseau, la protection des données, l’HCI et les services.

[2] Par rapport aux réseaux traditionnels.