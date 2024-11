Dell Technologies présente des innovations en matière d’IA

novembre 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies présente des innovations en matière d’IA qui permettent à ses clients et ceux de Microsoft de simplifier l’adoption de l’IA, d’accélérer son déploiement et d’exécuter des charges de travail exigeantes dans les environnements multicloud. La protection des données, la cyber-résilience et les avancées en matière de sécurité aident ces clients communs à renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Résumé des actualités :

• Dell APEX File Storage for Microsoft Azure a été conçu pour délivrer des performances, une évolutivité et des services de données supérieurs pour les charges de travail d’IA, avec une nouvelle option gérée qui simplifie la gestion et le déploiement.

• Les services Dell adaptés aux environnements Microsoft permettent aux clients d’accélérer l’innovation en matière d’IA et d’améliorer leur productivité.

• Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure offre une protection des données et une cyber-résilience de classe entreprise, pilotées par l’IA et gérées par Dell, avec une meilleure utilisation des ressources grâce à des capacités avancées de réduction des données.

• Les services de consulting et managés de Dell permettent aux clients de Dell et de Microsoft de renforcer leur approche de cybersécurité

« Les organisations qui modernisent leurs stratégies IT pour pouvoir exécuter des charges de travail émergentes, comme l’IA, requièrent des solutions qui leur permettent d’innover plus rapidement, de contrôler leurs coûts et de protéger leurs données dans les environnements multicloud, » explique Arthur Lewis, président de la division Infrastructure Solutions Group chez Dell Technologies. « Dans les environnements Microsoft, nos avancées en matière de logiciels de stockage, de protection des données et de services permettent aux clients d’accélérer leur transformation en toute sécurité. »

Accélérer l’adoption et les performances de l’IA

Dell Technologies étoffe sa Dell AI Factory avec des solutions et des services développés en collaboration avec Microsoft, partenaire de son écosystème IA.

Dell APEX File Storage for Microsoft Azure proposera bientôt une option managée par Dell pour les entreprises à la recherche d’un déploiement et d’une gestion simplifiés. Les clients peuvent facilement répondre aux besoins des charges de travail d’IA dans des environnements multicloud en s’appuyant sur les performances, l’évolutivité et les services de données proposés par Dell PowerScale, leader du stockage de fichiers d’entreprise et NAS.1

Le service offre les avantages suivants :

• Capacité de puissance (burst capacity) pour les charges de travail d’IA à haute performance avec une architecture conçue pour offrir une densité de performance et une évolutivité supérieure.

• Gestion moins complexe grâce à la mobilité transparente des données et à la cohérence opérationnelle entre les environnements sur site et cloud.

• Réduction du temps nécessaire pour obtenir des informations fondées sur les données grâce à l’intégration native des outils d’intelligence artificielle de Microsoft.

Dell introduit également de nouveaux services conçus pour aider les organisations à simplifier l’adoption de l’IA et à créer des solutions IA personnalisées.

• Les services Accelerator pour PC Copilot+ montrent aux entreprises comment les PC Copilot+ peuvent améliorer leur productivité et leur efficacité grâce à des conseils d’experts sur les nouvelles fonctionnalités, des plans de mise en œuvre, des meilleures pratiques et bien plus encore.

• Les services pour Microsoft Copilot Studio et Azure AI Studio permettent aux organisations de développer et de déployer des agents Copilot et des solutions d’IA sur mesure, en fonction de besoins spécifiques.

• Les services Implementation for Microsoft Azure AI Service permettent aux clients de développer de nouvelles opportunités commerciales grâce au développement d’applications IA sur site avec les services Azure AI sur des solutions Dell pour Azure local.

Protection et sécurité complètes des données

Dell Technologies dévoile des innovations en matière de protection des données, de cyber-résilience et de sécurité pour les clients de Microsoft.

Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure offrira une protection des données cloud et une cyber-résilience gérées par Dell et pilotées par l’IA sur les sites périphériques, les bureaux distants et les data centers. Ce service améliore l’efficacité opérationnelle et l’utilisation des ressources tout en protégeant rigoureusement les données grâce à des fonctions de réduction de données sophistiquées. Les organisations peuvent ainsi :

• Renforcer leur cyber-résilience grâce à un modèle de sécurité zero trust intégrant l’immuabilité2, le chiffrement, l’authentification multifactorielle et les contrôles d’accès basés sur les rôles et responsabilités.

• Se protéger contre les ransomware et les cybermenaces grâce à des options de restauration efficaces pour les charges de travail traditionnelles et modernes.

• Accélérer leur reprise après sinistre grâce à la solution CyberSense avec IA, qui permet de réduire de 80 % le temps consacré à la reprise d’activités3.

Dell lance également de nouveaux services de sécurité pour les environnements Microsoft :

• Les services de conseil pour la Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) sous Microsoft permettent aux clients d’aligner leur dispositif de cybersécurité sur les lignes directrices de la CMMC grâce à des recommandations spécifiques aux solutions Microsoft.

• Managed Detection & Response avec Microsoft permet aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier, en laissant les experts de Dell surveiller, détecter, analyser et intervenir face aux menaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans leur environnement informatique.

Disponibilité :

• Dell APEX File Storage for Microsoft Azure géré par Dell sera disponible en avant-première publique à partir du premier semestre 2025.

• Les services Accelerator pour les PC Copilot+ sont disponibles à partir de maintenant

• Les services pour Microsoft Copilot Studio sont disponibles à partir de maintenant

• Les services pour Microsoft Azure AI Studio sont disponibles à partir de maintenant

• Les services Implementation for Microsoft Azure AI Service sont disponibles à partir de maintenant

• Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure sera disponible au début du premier semestre 2025.

• Les services de conseil pour la Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) sous Microsoft sont disponibles à partir de maintenant

• Managed Detection & Response avec les services Microsoft disponible dès maintenant.