Dell Technologies et Red Hat, Inc annoncent le portage sur les serveurs Dell PowerEdge de Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI)

septembre 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies et Red Hat, Inc annoncent le portage sur les serveurs Dell PowerEdge de Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), une plateforme de modèles de fondation bâtie sur un système d’exploitation optimisé pour l’IA grâce à laquelle les utilisateurs peuvent développer, tester et déployer des modèles d’intelligence artificielle (IA) et d’intelligence artificielle générative (gen AI) avec une plus grande facilité. Cette initiative fait de RHEL AI une plateforme de choix pour le serveur Dell PowerEdge R760xa.

Cette collaboration aide les entreprises à accélérer avec succès la mise en œuvre de stratégies d’intelligence artificielle et de Machine Learning (IA/ML) dans le but de faire évoluer leurs systèmes IT et de propulser leurs applications dans l’ensemble de leurs activités. Dell et Red Hat proposent une expérience de l’IA plus cohérente sur des équipements à la fois optimisés pour l’IA et compatibles avec l’IA, le tout sur la plateforme de confiance RHEL AI on Dell PowerEdge. Avec cette initiative, les deux partenaires entendent simplifier l’expérience de l’IA pour leurs utilisateurs en testant et en validant de façon continue des solutions matérielles telles que les plateformes de calcul accéléré de NVIDIA en utilisant RHEL AI.

La plateforme RHEL AI combine la famille de grands modèles de langage (LLM) Granite sous licence open source d’IBM Research, des outils d’alignement des modèles InstructLab qui reposent sur la méthodologie LAB d’alignement à grande échelle pour les chatbots, et une approche du développement de modèles centrée sur la communauté via le projet InstructLab. La solution complète est fournie sous forme d’image RHEL optimisée et amorçable pour les déploiements sur des serveurs individuels sur l’ensemble du cloud hybride. Elle est également incluse dans OpenShift AI, la plateforme de Red Hat dédiée aux opérations d’apprentissage automatique hybrides (MLOps), pour l’exécution de modèles et d’InstructLab à grande échelle sur tous les environnements de clusters distribués.

La plateforme RHEL AI sur serveurs Dell PowerEdge sera disponible au troisième trimestre 2024