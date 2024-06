Dell Technologies et Red Hat, des solutions innovantes pour exploiter les opportunités offertes par l’IA

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Conçue en collaboration avec Red Hat, Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift offre une solution clé en main rationalisée et automatisée pour transformer la façon dont les entreprises exécutent Red Hat OpenShift sur site et pour répondre aux cas d’utilisation de l’IA.

La plateforme cloud APEX pour Red Hat OpenShift permet de déployer, gérer et exécuter des conteneurs et des machines virtuelles sur site. Elle prend désormais en charge des plans de contrôle hébergés, réduisant les coûts de gestion et facilitant le déploiement des clusters. Elle est adaptée à un plus grand nombre de GPUs comme le NVIDIA L40S pour des applications d’IA sophistiquées. La plateforme supporte également les solutions de stockage Dell PowerFlex et Dell ObjectScale, essentielles pour gérer de grandes quantités de données et des modèles de langage de manière efficace et économique.

A l’aide de Red Hat OpenShift AI, une nouvelle solution d’IA pour la reconnaissance vocale (ASR) et la synthèse vocale (TTS) a été ajoutée à la plateforme APEX. Ce microservice, qui crée des applications d’IA vocale accélérées par GPU, permet de simplifier le déploiement de solutions de traitement du langage naturel (NLP), offrant ainsi de nouvelles possibilités.

Des services de conseil ProConsult aux services de mise en œuvre, Dell développe une stratégie adaptée aux cas d’utilisation d’IA à forte valeur ajoutée. En utilisant les techniques RAG, les modèles sont adaptés à la diversité des données de chaque entreprise et intégrés aux avatars d’IA, aux chatbots, et autres applications, pour des résultats encore plus pertinents. En minimisant les efforts de préparation des données et d’apprentissage des LLM, Dell garantit un retour sur investissement maximal pour que ses clients puissent se concentrer sur l’innovation.