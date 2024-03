Dell Technologies et CrowdStrike étendent leur partenariat

mars 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies et CrowdStrike ont annoncé un partenariat stratégique élargi visant à fournir les services de détection et de réponse managées (MDR) de Dell et CrowdStrike Falcon® XDR, l a plateforme IA native leader du secteur , afin de protéger les clients contre des cyberattaques de plus en plus complexes.

D’après le rapport Global Threat Report 2024 de CrowdStrike , les cyberattaques sont de plus en plus rapides, sophistiquées et furtives. Les organisations sont par ailleurs contraintes de faire plus avec moins, alors que le déficit de compétences en matière de cybersécurité s’accroît. Pour se protéger contre les menaces modernes, les clients ont besoin d’une solution de sécurité managée à la fois holistique et intuitive qui élimine la complexité et permet d’augmenter la force de frappe des équipes de sécurité et IT. L’expertise en sécurité de Dell associée aux capacités de chasse aux menaces proactives et de protection à la pointe du progrès de la plateforme Falcon permet de mettre fin aux infractions dans des environnements multi-cloud et multi-fournisseurs.

Dell Managed Detection and Response est désormais disponible pour les clients à l’international avec la plateforme CrowdStrike Falcon XDR en accès direct et par l’intermédiaire des partenaires de distribution habituels.