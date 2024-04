Dell Technologies dévoile Dell Apex File Storage for Microsoft Azure

avril 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies dévoile sa nouvelle offre Dell APEX File Storage for Microsoft Azure qui comble l’écart entre le stockage cloud et les analyses basées sur l’IA. Reposant sur PowerScale OneFS, une solution de stockage de fichiers scale-out reconnue et hautement performante, exploitée par plus de 16 000 clients dans le monde. L’intégration de la puissance de PowerScale OneFS au cloud Azure permet aux clients de Dell de consolider et de gérer leurs données de manière plus efficace. Cette solution leur permet de réduire leurs coûts de stockage tout en optimisant la protection et la sécurité de leurs données. De plus, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement les outils d’IA cloud-native pour obtenir des informations plus rapidement. Avec Dell APEX File Storage for Microsoft Azure, les utilisateurs bénéficient des capacités de stockage de fichiers les plus avancées disponibles sur Azure2.

87 % des entreprises appliquent en ce sens une stratégie multicloud1. Dell Technologies continue d’accompagner les clients dans leur parcours multicloud avec son offre Dell APEX File Storage pour le cloud public.

Dell APEX File Storage for Azure propose une intégration transparente de capacités de stockage, déployable sur Azure de Microsoft. La réplication native facilite le transfert de données sur site vers le cloud, sans avoir à remanier l’architecture de stockage. Toutes les fonctionnalités de classe entreprise de PowerScale OneFS sont accessibles dans le cloud.

L’architecture scale-out de cette dernière solution APEX permet de prendre en charge jusqu’à 18 nœuds et 5,6 Pio (pébioctets) dans un seul namespace. Dell APEX File Storage for Microsoft Azure se distingue d’Azure NetApp Files, en offrant1 :

• 6x plus de performances cluster

• Un namespace jusqu’à 11x plus grand

• Jusqu’à 23x plus de snapshots par volume

• 2x plus de résilience cluster

• Extension de cluster plus facile et plus robuste

Les équipes de support proactif et les services d’assistances Dell Technologies disponibles 24 heures sur 24 dans le monde entier - pour répondre aux besoins OneFS.

APEX File Storage for Azure présente les avantages suivants :

• Simplification grâce au « multicloud by design » : cette approche facilite le déploiement multicloud en offrant une expérience utilisateur homogène sur site et dans le cloud. Les outils de réplication automatisée rendent possible une gestion sans nécessité de modifications du stockage sous-jacent dans le cloud.

• Flexibilité : la solution permet de gérer efficacement les évolutions constantes des charges de travail et des ensembles de données de plus en plus volumineux grâce aux services de données de OneFS et à une capacité évolutive pouvant atteindre 5,6 Pio.

• Contrôle des données : la solution offre la possibilité d’utiliser des outils d’IA natifs pour exécuter des charges de travail complexes, tout en assurant un contrôle total sur les données.

L’évolution rapide des technologies numériques nécessite le déploiement de stratégies multicloud. Dans ce processus, la collaboration stratégique de Dell avec Microsoft marque une étape importante, offrant aux clients la liberté de stocker et de traiter leurs données de manière optimale pour les cas d’utilisation IA. Avec APEX File Storage for Azure, Dell confirme sa volonté de contribuer aux efforts d’innovation des entreprises pour obtenir des résultats inédits grâce à l’IA.

