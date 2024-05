Dell Technologies annonce la création de la Dell AI Factory

mai 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce la création de la Dell AI Factory. Celle-ci a pour but de permettre aux clients d’accéder à un vaste portefeuille d’IA, du poste de travail au datacenter au cloud1, et à un écosystème ouvert de partenaires technologiques et de créer des applications d’IA répondant à leurs besoins spécifiques par le biais d’un achat traditionnel ou d’un abonnement Dell APEX.

Une infrastructure capable d’atteindre n’importe quel résultat avec l’IA

Le portefeuille d’IA de bout en bout de Dell, qui couvre les dispositifs clients, les serveurs, le stockage, la protection des données et la mise en réseau, constitue la base de la Dell AI Factory. Dell Technologies étoffe ce portefeuille avec de nouvelles offres spécialement conçues pour répondre aux demandes croissantes en matière d’IA.

• Dell présente la gamme de PC Copilot+ la plus vaste du marché, équipés de Snapdragon® X Elite et Snapdragon X Plus, qui offrent de nouvelles expériences Microsoft AI. Destinés aux professionnels et aux particuliers, ces ordinateurs portables, les premiers de leur catégorie, intègrent l’IA avec des performances inédites et offrent une autonomie de batterie d’une journée.2 Cette expérience PC novatrice permettra aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs tâches et leurs processus de travail grâce au calcul local et au traitement par le GPU, le CPU et le NPU.

Des avancées pour gérer et protéger les données qui alimentent l’innovation en matière d’IA

• Le stockage de fichiers All-Flash Dell PowerScale F910 répond aux besoins des charges de travail exigeantes en matière d’IA, offrant des informations plus rapidement grâce à une amélioration de 127 %2 des performances et à une densité accrue.

• PowerScale : Project Lightning est une nouvelle architecture logicielle de système de fichiers parallèles haute performance intégrée à PowerScale, conçue pour accélérer les temps de formation des flux de travail d’IA complexes et à grande échelle.

• La solution Dell pour la protection des données d’IA propose une feuille de route pour rationaliser la protection, la sauvegarde et la récupération des données, ainsi que le déploiement de la cyberrésilience, permettant ainsi aux clients de sécuriser les charges de travail d’IA critiques, telles que les données d’entraînement, les modèles et les données de sortie.

L’extension de la gamme de solutions de mise en réseau offre une structure qui accélère les performances de l’IA

• Dell PowerSwitch Z9864F-ON, alimenté par le chipset Broadcom Tomahawk® 5, double les performances réseau des applications d’IA4 grâce à une architecture réseau moderne offrant un débit élevé, une faible latence et une évolutivité facilitée pour répondre aux environnements réseau les plus exigeants.

• Dell PowerEdge XE9680 prend en charge les adaptateurs Broadcom 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet adapters . La combinaison de PowerEdge, PowerSwitch Z9864F-ON et de Thor 2 permet aux entreprises d’atteindre des performances optimales, une plus grande évolutivité et efficacité en déployant des réseaux Ethernet robustes.

• Les innovations d’Enterprise SONiC Distribution optimisent les performances de l’IA tandis que le logiciel SmartFabric Manager for SONiC simplifie le déploiement, l’orchestration et la gestion du cycle de vie avec une vue unique des réseaux SONiC.

Accélérer l’adoption de l’IA avec un écosystème de partenaires de premier plan

La collaboration étroite de Dell avec des partenaires clés de l’écosystème permet de proposer des solutions parfaitement intégrées, facilitant ainsi l’adoption de l’IA par les entreprises.

• Dell Technologies est le premier fournisseur d’infrastructure à collaborer avec Hugging Face pour proposer un déploiement optimisé sur site de modèles d’IA générative5. Dell Enterprise Hub on Hugging Face permet aux entreprises d’entrainer et de déployer facilement et en toute sécurité des modèles de langages ouverts et personnalisés (LLM) sur site avec l’infrastructure Dell. Cette innovation , accessible directement par les créateurs d’IA via la plateforme ouverte de Hugging Face, accélère le retour sur investissement pour les clients développant leurs propres applications d’IA pour des cas d’utilisation tels que les chatbots et le support client.

• Dell Technologies poursuit sa collaboration avec Meta pour simplifier le déploiement des modèles Meta Llama 3 sur site avec l’infrastructure Dell, en fournissant des résultats de tests, des données de performance et des guides de déploiement.

• La solution AI Dell pour Microsoft Azure AI Services accélère le déploiement des services d’IA, tels que la transcription vocale et les capacités de traduction, en s’appuyant sur la plate-forme Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure.

Simplifier le processus de l’IA avec un portefeuille de services étendu

Dell étend son portefeuille de services d’IA professionnels afin d’optimiser les résultats opérationnels des projets d’IA.

• Les services d’implémentation des solutions Microsoft Copilot permettent aux organisations de faire évoluer leurs méthodes de travail grâce à des conseils d’experts sur l’adoption des expériences Microsoft Copilot atravers GitHub, dans les domaines de la sécurité, de Windows et des ventes.

• Les services d’accélération pour Dell Enterprise Hub on Hugging Face réduisent le délai de rentabilisation pour le prototypage rapide d’IA en utilisant le portail Dell sur Hugging Face, en fournissant des conseils stratégiques sur la sélection d’outils et de modèles et l’alignement des cas d’utilisation.

Accélérer l’adoption de l’IA grâce à une extension de la Dell AI Factory with NVIDIA

Dell Technologies étoffe aujourd’hui la Dell AI Factory with NVIDIA avec de nouvelles innovations en matière de serveurs, de stations de travail, de solutions et de services. La Dell AI Factory with NVIDIA, annoncée en mars, accélère l’adoption de l’IA en fournissant des capacités Dell et NVIDIA intégrées ou des solutions complètes prévalidées.

« Alors que les organisations cherchent à tirer profit de l’IA, il est évident qu’une approche unique n’existe pas », a déclaré Mike Leone, analyste principal chez Enterprise Strategy Group. « La Dell AI Factory réunit l’infrastructure, les services et l’écosystème de partenaires différenciés de Dell pour permettre aux clients d’adopter rapidement et facilement l’IA selon leurs modalités. »

Disponibilité :

• Le XPS 13 et l’Inspiron 14 Plus sont disponibles dès maintenant en précommande.

• Les modèles Latitude 7455, Inspiron 14 et Latitude 5455 seront disponibles dans les mois à venir.

• Dell PowerScale F910 sera disponible au niveau mondial le 21 mai 2024.

• La solution Dell pour la protection des données d’AI sera disponible au cours du premier semestre de 2024.

• Les améliorations Dell PowerSwitch Z9864F-ON et Enterprise SONiC Distribution seront disponibles au niveau mondial en août 2024.

• SmartFabric Manager for SONiC sera disponible en Amérique du Nord, en EMEA et en Asie-Pacifique et au Japon en août 2024.

• Les adaptateurs Broadcom 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet seront disponibles au sein des serveurs PowerEdge XE9680 à partir de juillet 2024.

• La solution Dell pour Microsoft Azure AI Services sera disponible au cours du deuxième trimestre de 2024. Dell Enterprise Hub on Hugging Face sera disponible au niveau mondial le 21 mai 2024.

• Les services d’implémentation des solutions Microsoft Copilot sont disponibles dès maintenant au niveau mondial.

• Les services d’accélération pour Dell Enterprise Hub on Hugging Face seront disponibles en Amérique du Nord, en EMEA et en Asie-Pacifique et au Japon à la fin du mois de mai 2024.