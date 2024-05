Dell Technologies annonce l’extension du portefeuille de serveurs Dell PowerEdge

mai 2024 par Marc Jacob

Conçus dans un souci de polyvalence, ces nouveaux serveurs Dell PowerEdge offrent des configurations qui simplifieront les opérations des entreprises, y compris les fournisseurs de services cloud, les petites entreprises et les organisations qui opèrent à la périphérie. Grâce à l’optimisation des performances des nouveaux serveurs, les clients disposent de la puissance de calcul nécessaire pour gérer un large éventail de charges de travail.

Les nouveaux serveurs Dell PowerEdge R670 CSP Edition et R770 CSP Edition offrent aux fournisseurs de services cloud des performances pour le calcul haute performance, y compris les charges de travail cloud haute densité et évolutives telles que la virtualisation et l’analyse de données. En outre, grâce au programme Dell Early Access, les clients peuvent évaluer ces nouveaux designs de serveurs afin d’augmenter leur productivité dès le premier jour de disponibilité.

Intégrant la technologie « Smart Cooling », ces serveurs sont économes en énergie et s’adaptent intelligemment aux environnements changeants. Le châssis compact avec des E/S frontales pour la facilité d’entretien des allées froides et les configurations polyvalentes simplifient le déploiement et l’entretien de ces serveurs, solutions optimales pour les data centers spécialisés.

Grâce à la commercialisation en avant-première du processeur Intel® Xeon® 6 Efficient Core, les clients bénéficieront d’une performance par rack jusqu’à 2,3 fois supérieure à celle de la génération précédente. Ces serveurs sont équipés du Dell Open Server Manager basé sur OpenBMCTM afin de simplifier la gestion dans un écosystème ouvert pour les environnements hétérogènes et de grande envergure.

Ces nouveaux serveurs CSP Edition marquent le début de l’architecture Datacenter - Modular Hardware System (DC-MHS) dans le portefeuille Dell PowerEdge. Cette spécification DC-MHS facilite l’intégration des serveurs dans l’infrastructure existante en standardisant les serveurs, en optimisant la conception et le choix des clients. Partie intégrante de l’Open Compute Project, DC-MHS est une collaboration entre six entreprises, dont Dell Technologies et Intel, qui se concentre sur la refonte de la technologie afin de rendre plus interopérables les infrastructures des datacenters, de la périphérie et des entreprises elles-mêmes.

« Intel se réjouit que Dell Technologies soit à la pointe de l’innovation sur la dernière génération de processeurs Intel® Xeon® 6, permettant aux clients de tous les secteurs d’activité de tenir rapidement la promesse d’un calcul haute performance pour les datacenters du futur et alimentés par l’IA », indique Ryan Tabrah, Vice President & General Manager of Intel® Xeon® Efficient-core Products, Intel Corporation.

Les serveurs Dell PowerEdge T160 et R260 apportent une informatique compacte aux petites entreprises et aux collaborateurs travaillant à distance à la recherche de configurations puissantes et denses. Avec un encombrement physique presque deux fois moindre (42 %), le serveur T160 stackable, offre une empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation accrue de matériaux durables, notamment un châssis métallique non peint. Le serveur est jusqu’à 23 % plus économe en énergie que la génération précédente.[2] Le R260 offre également un encombrement physique réduit (24 %), ce qui accroît sa polyvalence.

Les deux serveurs sont équipés de processeurs Intel® Xeon® E-2400 aux performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente.[3] Le T160 est idéal pour les entreprises qui cherchent à traiter des données en temps réel dans des installations proches de la périphérie. Le R260 convient parfaitement au déploiement de virtualisation en périphérie, minimisant la latence jusqu’à 50 %.[4] Pour ceux qui travaillent dans des environnements difficiles, les T160 et R260 sont équipés de faces avant avec filtres protégeant le hardware interne de la poussière et des particules de graisse, ce qui permet d’assurer un flux d’air sans obstruction pour de meilleures performances et une meilleure acoustique.

« La technologie qui maximise l’efficacité énergétique et la densité de l’infrastructure sans compromettre les performances est essentielle pour les opérations durables des datacenters modernes », explique Kuba Stolarski, research vice president, IDC Enterprise Infrastructure Practice. « Le portefeuille de Dell offre aux entreprises de toutes tailles des solutions serveurs innovantes pour atteindre leurs objectifs de durabilité, tout en simplifiant la gestion et en optimisant les performances. »

Disponibilités

• Les modèles Dell PowerEdge R670 CSP Edition et R770 CSP Edition seront disponibles au niveau mondial pour les fournisseurs de services cloud qualifiés en juillet 2024. La disponibilité générale suivra bientôt.

• Le serveur Dell PowerEdge T160 sera disponible au niveau mondial en mai.

• Le modèle Dell PowerEdge R260 sera disponible au niveau mondial en mai.