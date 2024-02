Dell lance Dell NativeEdge 2.0

février 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce le lancement d’une plateforme pour les opérations Edge : la nouvelle solution Dell NativeEdge 2.0. conçue pour simplifier, améliorer et protéger l’ensemble du parc Edge. En outre, NativeEdge déploie, sécurise et gère de bout en bout des solutions intégrant l’IA, pour permettre aux entreprises d’exploiter tout son potentiel à la périphérie et de générer rapidement de la valeur.

La plateforme NativeEdge 2.0 vise à simplifier la gestion des infrastructures de Edge Computing au travers de diverses fonctionnalités : la génération de blueprints pour l’orchestration d’applications, l’extension de l’environnement Edge, une sécurité accrue et un abonnement sur-mesure pour chaque entreprise.

Les NativeEdge blueprints automatisent l’ensemble du processus d’approvisionnement, de configuration, de déploiement et de validation de la solution Edge afin de gagner du temps, limiter les efforts et économiser des ressources, tout en garantissant la cohérence et la conformité de l’ensemble de l’environnement Edge.

NativeEdge 2.0 introduit une orchestration transparente des applications dans les environnements hybrides. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’utiliser les blueprints pour déployer et gérer les applications de périphérie non seulement sur les terminaux NativeEdge, mais aussi sur d’autres infrastructures multicloud via la virtualisation vSphere et les clusters Kubernetes.

Les capacités de sécurité renforcées incluent le support des fonctionnalités vTPM (virtual Trusted Platform Module) et UEFI Secure Boot. La fonction vTPM permet le chiffrement des données et la sécurisation du stockage des clés de chiffrement, tandis que le démarrage sécurisé UEFI garantit que seuls les logiciels autorisés et fiables peuvent être lancés sur les terminaux NativeEdge.

Dell NativeEdge 2.0 est une plateforme logicielle complète, automatisée, sécurisée et multicloud d’opérations en périphérie qui permet aux entreprises de gérer de manière centralisée et de faire évoluer en toute sécurité leur réseau Edge sur plusieurs sites. Avec de nouvelles fonctionnalités Dell NativeEdge 2.0 est un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à faire évoluer leur environnement Edge en toute sécurité, à optimiser leurs investissements et à améliorer leur performance.