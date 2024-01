Delinea acquiert Authomize

janvier 2024 par Marc Jacob

Delinea annonce l’acquisition d’Authomize, un innovateur dans la détection et l’élimination des menaces basées sur l’identité dans le cloud. Les capacités découverte continue et de visibilité d’Authomize, combinées avec les solutions SaaS de Delinea en matière de PAM, étendront la portée de la plateforme Delinea pour des contrôles privilégiés complets dans le cloud. Tout cela en élargissant son rôle pour fournir une défense solide contre les attaques basées sur l’identité telles que les prises de contrôle de comptes, les menaces d’initiés et les mouvements latéraux. Les capacités CIEM et ITDR seront fournies par la plateforme Delinea, native dans le cloud, ajoutant de la profondeur à l’exécution de la vision de la société d’étendre le PAM à l’ensemble de l’entreprise moderne. L’acquisition d’Authomize permet également d’établir un centre de recherche et développement (R&D) de Delinea en Israël.

L’étude Osterman indique que 80 % des entreprises utilisent désormais plusieurs clouds, tandis que 76 % d’entre elles n’ont pas une visibilité complète des politiques d’accès et des applications sur plusieurs clouds, ce qui accroît les menaces. Le CIEM étend les contrôles aux applications SaaS et à l’infrastructure du cloud public afin de minimiser le risque d’identités cloud sur-privilégiées. Un rapport de juin 2022 de l’Identity Defined Security Alliance a révélé que 84 % des entreprises ont subi une violation liée à l’identité au cours de l’année précédente. 96 % d’entre elles ont déclaré qu’elles auraient pu prévenir ou minimiser la violation en mettant en œuvre des résultats axés sur l’identité. L’ITDR fonctionne sur l’ensemble des identités pour détecter les menaces et réduire les risques grâce à une meilleure visibilité et à des mesures correctives.

Élargir le principe du moindre privilège dans le cloud, détecter les menaces et réduire les risques pour toutes les identités

Authomize CIEM permet aux entreprises d’étendre les contrôles de moindre privilège à leurs environnements cloud en surveillant en permanence les accès à privilèges, les changements d’utilisation et les connexions entre les services cloud, les applications SaaS et les solutions IAM. L’ajout d’Authomize ITDR renforcera la protection contre les menaces sur toutes les identités en détectant les abus et en répondant aux attaques.

Sur la plateforme Delinea, les capacités améliorées identifieront et traiteront les problèmes tels que les comptes périmés, les identités sur-privilégiées et les voies d’escalade des privilèges, renforçant de manière significative la sécurité du cloud en détectant et en atténuant les menaces de manière proactive tout en maintenant la continuité opérationnelle. Cette approche permettra de protéger plus efficacement les actifs et les données tout en réduisant les risques, et ce sans complexité.

L’intégration des fonctionnalités ITDR et CIEM va étendre la capacité de la plateforme Delinea à répondre aux exigences modernes de PAM ainsi qu’aux cas d’utilisation émergents, y compris :

• Augmenter la visibilité des privilèges dans les environnements multicloud avec la découverte continue de tous les accès à privilèges.

• Surveillance et protection continues de toutes les identités pour détecter les menaces et atténuer automatiquement les risques dans n’importe quelle application ou service.

• Rationaliser et accélérer les audits de sécurité et de conformité grâce à des contrôles d’accès utilisateur (UAR) automatisées et des politiques prêtes à l’emploi.