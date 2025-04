delaware remporte deux récompenses au dernier Partner Summit de SAP

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

delaware, SAP Platinum Partner, a été récompensé de deux awards par SAP France, reconnaissant ainsi notre succès dans l’accompagnement de la transformation digitale et la vente de solutions SAP auprès de nos clients.

Les prix SAP France Awards for Partner Excellence remportés pour 2025 sont les suivants :

• Best RISE Sales in Channel

• Best Indirect Cloud Sales

Ces distinctions font partie du programme de reconnaissance des partenaires de SAP, qui récompense chaque année les meilleurs partenaires pour la valeur qu’ils apportent en contribuant à la transformation digitale des entreprises. Pour delaware, cette récompense souligne plus particulièrement le travail de conseil et d’avant-vente réalisé par nos équipes pour aider nos clients dans le choix de l’offre RISE et de ses solutions cloud.

Nous tenons à remercier SAP et l’ensemble de sa direction générale pour cette reconnaissance. Nous remercions également nos clients qui, à travers le choix de delaware, nous permettent d’accéder à cette distinction. Enfin, nous remercions nos collaborateurs pour leur travail exceptionnel et leur engagement.