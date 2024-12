delaware lance une offre de migration vers Microsoft Dynamics 365

décembre 2024 par Marc Jacob

delaware, expert reconnu et partenaire Microsoft Dynamics 365, présente son offre de migration vers Dynamics 365, une solution clé en main pour moderniser les entreprises et répondre aux défis stratégiques actuels.

La transformation numérique est plus qu’une simple mise à jour technologique. Pour les entreprises, c’est une opportunité de repenser leurs processus, d’optimiser leur performance et de renforcer leur compétitivité. Grâce à son programme "Smart Move to Dynamics 365", delaware aide les entreprises à intégrer de nouvelles technologies tout en préservant leur ADN unique.

L’approche de migration de delaware se distingue par :

• Une méthodologie éprouvée : Une évaluation approfondie des processus actuels (AS IS) et une définition claire des améliorations attendues (TO BE).

• L’intégration de l’IA et des outils automatisés : Avec des fonctionnalités comme l’IA Copilot, les entreprises peuvent automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et obtenir des insights stratégiques pour une prise de décision éclairée.

• Un soutien global et personnalisé : Que ce soit pour optimiser les chaînes d’approvisionnement, automatiser les processus financiers ou améliorer la productivité des équipes, delaware propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque organisation.

• Direction financière : Automatisation des processus, optimisation des flux de trésorerie et conformité aux normes ESG.

• Supply chain : Résilience accrue grâce à des prévisions collaboratives et des outils de gestion proactive.

• Opérations : Réduction des coûts opérationnels et maintenance prédictive basée sur des données en temps réel.

• Marketing et ventes : Simplification des interactions clients et génération automatisée d’idées marketing.

Avec plus de 1 200 consultants Microsoft en Europe, delaware allie expertise technologique et meilleures pratiques métier. La société se distingue par :

• Une présence internationale et une proximité locale.

• Des solutions innovantes développées par son équipe R&D.

• Un accompagnement complet, de la migration à la maintenance.

Adopter Microsoft Dynamics 365 avec delaware, c’est :

• Moderniser ses outils tout en maîtrisant les coûts (TCO).

• Renforcer l’agilité de son organisation pour anticiper les évolutions stratégiques.

• Intégrer des technologies de pointe pour améliorer sa productivité et son expérience utilisateur.