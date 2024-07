Dattak annonce la nomination de Julien Bec au poste de Chief Technology and Product Officer

juillet 2024 par Marc Jacob

Avec 7 ans d’expérience dans la gestion de produit, 10 ans dans le développement logiciel et 11 ans en gestion d’équipe, Julien Bec est un ingénieur logiciel reconnu pour son expertise en produit, UX et croissance. Il a occupé des postes stratégiques dans des entreprises innovantes et a mené de nombreux projets à succès dans des environnements complexes et compétitifs. Parmi ses réalisations notables, Julien a établi une nouvelle entité de R&D à New York, dirigé une importante équipe d’ingénieurs logiciels, conduit un projet de refonte complète d’un produit et géré l’ensemble des écosystèmes produits, du développement back-end à l’interface utilisateur (front-end). De plus, il a orchestré des initiatives produits transversales impliquant plus de 20 équipes.

En juin 2024, il rejoint Dattak en tant que CTPO, avec pour mission de diriger et de coordonner l’innovation technologique et le développement de produits répondant aux besoins spécifiques du marché de l’assurance cyber. Il apporte un souffle d’innovation à tous les niveaux de l’organisation, dotant l’entreprise d’une vision produit ambitieuse et consolidant sa position sur le marché de la cyberassurance.