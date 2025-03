Datensicherheit neu gedacht: KI als Booster, um Speicher wirklich cyber-resistent zu machen

März 2025 von Von Paul Speciale, CMO, Scality

Alle Jahre wieder? Die Liste globaler und lokaler Aktionstage im Kalender wird beständig länger, und man kann sich mitunter fragen, ob wirklich all diese Rotmarkierungen wirklich ihre Berechtigung haben. Der „World Backup Day“ am 31. März gehört allerdings ohne Frage zu den sinnvolleren dieser ‘Action Days’. Für IT-Experten und Entscheidungsträger ist dieser Tag eine gute Gelegenheit zu einem Realitätstest: ist ihr Backup-Konzept durchdacht genug, der Schutz der Daten solide genug, der Plan zur schnellen Datenwiederherstellung ausgereift genug?

Cyberkriminalität erhöht den Druck

Kriminalität im Internet hat alles verändert. In einer Welt, in der dynamische Bedrohungen beständig an Rafinesse gewinnen und die Gefahrenlage mit Blick auf unbemerkte Angriffe und Verschlüsselungen ständig ansteigt, reicht traditionelles Backup nicht mehr aus. Die Antwort auf diese wachsende, unübersichtliche Bedrohung lautet: Künstliche Intelligenz.

Der wahre Schlüssel zur Ausfallsicherheit liegt heute nicht mehr nur in der Speicherung von Backup-Daten. Vielmehr muss die gesamte Speicherinfrastruktur durch die aktive Integration KI-gesteuerter Intelligenz gestärkt werden. KI ist nicht einfach ein Zusatz, sondern eine aktive Verteidigungslinie, die den gesamten Sicherheitsansatz eines Unternehmens revolutioniert. Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel, vermittels dem Bedrohungen nicht nur erkannt, sondern proaktiv vorhergesagt werden können. Dadurch werden Unternehmen in die Lage versetzt zu reagiern, bevor es zur Eskalation kommt.

Der Feind im Verborgenen

Moderne Bedrohungen breiten sich oft still und heimlich aus. Künstliche Intelligenz kann jedoch frühzeitig anomale Datenzugriffsaktivitäten identifizieren und so verhindern, dass Ransomware unbemerkt zuschlägt. Ein KI-gesteuertes System lernt kontinuierlich und erkennt selbst die subtilsten Anzeichen einer potenziellen Gefahr.

Doch die Intelligenz von KI reicht noch weiter: Sie unterstützt Systeme auch dabei, unregelmäßige Zugriffsversuche, Schwachstellen sowie Fehlkonfigurationen in Echtzeit zu erkennen. Dies gewährleistet nicht nur eine erhöhte Sicherheit, sondern auch eine kontinuierliche Überwachung der Speicherintegrität, um stille Datenkorruption zu vermeiden. Damit wird der Grundstein für eine echte Cyber-Resilienz gelegt.

Alles im Blick? Datenlandschaften sind komplex

Automatisierte Compliance- und Policy-Durchsetzung ist ein weiterer signifikanter Schritt, um Sicherheit und Integrität von Daten zu gewährleisten. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (DSGVO, HIPAA etc) kann durch KI-gesteuerte Systeme automatisch überprüft werden. So wird nicht nur die Datensicherheit, sondern auch die gesetzliche Compliance in Echtzeit sichergestellt. Diese Funktionen sind heutzutage unerlässlich, um den komplexen Anforderungen der modernen Datenlandschaft gerecht zu werden.

Speicher sollten zudem regelmäßig optimiert werden, um Leistungsengpässe zu vermeiden. Intelligente Systeme erkennen frühzeitig, wenn ein Überlastungsrisiko besteht, und reagieren, bevor es zu Ausfallzeiten oder Verlangsamungen kommt. Dies stellt sicher, dass die Daten jederzeit zugänglich bleiben – und nicht durch Überlastung blockiert oder verzögert werden.

Datensicherheit in neuem Licht

Der „World Backup Day“ sollte für Unternehmen daher nicht nur eine Erinnerung an die Wichtigkeit von Backups sein, sondern vielmehr eine Aufforderung zur Neudefinition von Datensicherheit. Die Fragestellung ist längst komplexer geworden: Es geht nicht mehr nur darum, ob die Daten gesichert sind, sondern auch darum, ob der Speicher selbst intelligent genug ist, sich proaktiv vor Bedrohungen zu schützen.

Mit KI sicher in die Zukunft

Mit KI-gesteuerten Backup- und Speicherlösungen können Unternehmen in Zukunft nicht nur sicherstellen, dass ihre Daten bestmöglich vor Ransomware geschützt sind, sondern auch, dass ihre Systeme optimal funktionieren, Sicherheitsrisiken frühzeitig erkannt und Compliance-Vorgaben automatisch eingehalten werden. Dies ist die Zukunft des cyber-resilienten Speichers – eine Zukunft, in der Künstliche Intelligenz als unverzichtbares Werkzeug für den Schutz und die Integrität von Daten dient.