DATASURE obtient 7 qualifications eIDAS par l’ANSSI

décembre 2024 par Marc Jacob

DATASURE franchit une étape décisive dans son développement en obtenant le 26 décembre 2024 pas moins de 7 qualifications et visas de sécurité de l’ANSSI pour l’ensemble de ses services de confiance. Cette reconnaissance consolide son positionnement comme une nouvelle Autorité de certification souveraine et innovante en France, répondant aux plus hautes exigences du règlement (EU) N° 910/2014 dit « eIDAS ».

DATASURE a été qualifiée par l’ANSSI pour une gamme complète de services, comprenant :

Certificats électroniques de signature qualifiée,

Certificats électroniques de cachets qualifiés,

Signatures électroniques qualifiées à distance,

Horodatage électronique qualifié,

Service de recommandé électronique qualifié.

Ces qualifications, fruit de plus d’une année de développements R&D, d’audits rigoureux et d’investissements stratégiques, attestent de la résilience, de la sécurité et de l’innovation qui caractérisent DATASURE. Pour l’ensemble de ses services, DATASURE recevait déjà 13 certifications LSTI il y a seulement 1 mois.

La totalité des couches applicatives de ses nouveaux services ont ainsi été développées « from scratch » en interne depuis 2021. L’entreprise bénéficie de ses propres applications de serveur de signature (SecuSign® Engine), de cachet électronique (Click&Cert®), d’horodatage (Datasure TSA), de recommandé électronique ou encore d’archivage souverain (Datasure Vault).

L’entreprise dispose par ailleurs d’une infrastructure de confiance complète et certifiée ETSI pour délivrer le cœur de ses services (PKI avec HSMs qualifiés renforcés ANSSI et HSMs QSCD).

DATASURE s’appuie enfin sur une infrastructure IT souveraine : la couche logicielle repose entièrement sur une architecture multi-SecNumCloud redondée. Cette configuration garantit une sécurité et une continuité de service exemplaires, répondant aux besoins des organisations les plus exigeantes en matière de conformité et de souveraineté numérique.

Des axes de développement au service de la confiance numérique en France

DATASURE continue de renforcer sa présence sur le marché grâce à une offre modulable, comprenant :

Des certificats électroniques sur dispositifs physiques et logiciels pour une authentification et signature sécurisées,

Des solutions de signature électronique et de cachet qualifiés en mode SaaS adaptées à toutes les tailles d’organisation,

Un horodatage électronique qualifié pour garantir l’intégrité et la date des échanges numériques,

Des services additionnels intégrés comme l’archivage souverain Datasure Vault et le recommandé électronique.

Avec ces reconnaissances majeures par l’ANSSI, DATASURE réaffirme sa stratégie de devenir un acteur incontournable de la confiance numérique en France. Son ambition est de fournir des briques de confiance à la pointe de la technologie, permettant aux personnes, entreprises et institutions de sécuriser et d’optimiser leurs processus numériques.

Prochaines étapes

Fort de ces 7 nouvelles qualifications et après avoir rejoint récemment le ClubPSCO, principale association des tiers de confiance qualifiés, DATASURE ambitionne d’élargir encore son écosystème de partenaires et de clients. De nouvelles offres et annonces stratégiques sont attendues dans les mois à venir. Par ailleurs, des recrutements prochains viendront renforcer notre jeune entreprise innovante française.