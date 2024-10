DataDome s’associe à Google Cloud pour lutter contre la fraude en ligne

octobre 2024 par Marc Jacob

DataDome annonce son adhésion au programme Google Cloud Partner Advantage en tant que partenaire de Google Cloud dans le cadre du Build Engagement Model. Cette solution est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace. Les entreprises peuvent désormais tirer parti de l’intégration de DataDome dans les environnements Google Cloud et de sa sécurité de pointe pour les sites web, les applications mobiles et les API, et n’ont plus à choisir entre la croissance et la protection de leur activité en ligne.

DataDome, récemment nommé leader dans The Forrester Wave™ for Bot Management Software, complète les services natifs de Google Cloud, offrant aux entreprises une détection et une protection avancées contre les bots sophistiqués et la fraude, sans que cela ne nuise aux performances ou n’ajoute de la complexité. Désormais disponible sur Google Cloud Marketplace, DataDome apporte une couche de protection supplémentaire aux applications fonctionnant sur Google Cloud. En analysant des trillions de signaux grâce à son moteur de détection multicouches basé sur l’apprentissage automatique, DataDome protége les entreprises contre le piratage de compte, la fraude publicitaire, la fraude au paiement, le credential stuffing, le scraping, etc.

Le solide écosystème de partenaires technologiques de DataDome garantit à ses clients un délai de rentabilisation rapide. L’adhésion à Google Cloud Partner Advantage renforce l’engagement de DataDome à protéger les entreprises du monde entier sur n’importe quelle infrastructure. La cinquantaine d’intégrations de DataDome et sa compatibilité avec les principales technologies web, y compris les configurations multi-cloud et multi-CDN, constituent l’épine dorsale de ses solides alliances technologiques et contribuent à son déploiement optimisé.