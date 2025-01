DataDome lance DDoS Protect

janvier 2025 par Marc Jacob

DDoS Protect offre une protection permanente et complète qui détecte et atténue en quelques millisecondes les menaces basées sur la couche applicative, y compris les attaques DDoS de couche 7, furtives et de courte durée. Cette solution protège les entreprises contre les interruptions de service, le gaspillage de ressources et les dommages réputationnels causés par les attaques DDoS.

Les clients de DataDome bénéficient dès aujourd’hui des avantages de DDoS Protect. Intégré directement à la plateforme de protection contre la cyberfraude de DataDome, DDoS Protect rassemble au sein d’une seule solution une puissante protection DDoS, des défenses avancées de la couche applicative (couche 7) et une gestion des bots de haut niveau. Les principales fonctionnalités de DDoS Protect incluent :

Protection DDoS complète : bloque les attaques DDoS au niveau du réseau et des applications. Contrairement aux moteurs de détection DDoS existants, DDoS Protect identifie les attaques sophistiquées de couche 7 qui imitent le trafic légitime et abusent de la logique métier, assurant une défense précise en temps réel à tous les niveaux.

Continuité des activités sans faille : maintient les services critiques en contact avec les clients pendant les attaques grâce à une détection et une atténuation en temps réel, ce qui élimine les temps d’arrêt et réduit les délais de réponse.

Visibilité et transparence accrues : offre une visualisation de l’ensemble du trafic d’attaques DDoS de couche 7 avec les principales cibles, les sources d’attaque et le volume des attaques bloquées au fil du temps.

Sécurité automatisée sans intervention manuelle : bloque automatiquement les attaques en temps réel, permettant aux entreprises de rester en sécurité, et les mains libres !

Détection de pointe : en analysant plus de 5 000 milliards de signaux quotidiens, la plateforme DataDome propose le moteur de détection de couche 7 le plus précis du marché. DDoS Protect exploite ce moteur de détection alimenté par l’IA pour contrer les attaques avant qu’elles n’atteignent leur cible, avec un taux de faux positifs inférieur à 0,01 %, garantissant que le trafic légitime n’est jamais bloqué ni limité.

Les attaques DDoS de couche 7 figurent parmi les menaces de cybersécurité les plus difficiles à contrer. Ces attaques opèrent au niveau de la couche applicative, ciblant le cœur même des services web avec un trafic apparemment légitime qu’il est difficile de distinguer des interactions réelles des utilisateurs. En utilisant des millions d’adresses IP de proxys résidentiels et des techniques d’évasion sophistiquées, les attaquants peuvent facilement contourner les défenses traditionnelles.

Malgré des services de sécurité basés sur des réseaux de diffusion de contenu (CDN), les attaques DDoS pilotées par des bots représentent encore plus de 20 % du trafic applicatif, selon les chiffres de DataDome basés sur plus de 300 clients. Ce volume de trafic, lorsqu’il s’inscrit dans une attaque DDoS de couche 7 ciblée, peut perturber des services commerciaux critiques et contraindre les entreprises à supporter les coûts du trafic malveillant qui submergent leur infrastructure.